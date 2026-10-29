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Marko Marin: Crvena zvezda prodala Andriju Maksimovića da bi Vasilije Kostov dobio mjesta

Marko Marin: Crvena zvezda prodala Andriju Maksimovića da bi Vasilije Kostov dobio mjesta

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tehnički direktor FK Crvena zvezda otkriva kako transferi igrača utiču na tim i razvoj mladih fudbalera.

marko marin maksimovica smo prodali zbog kostova Izvor: MN PRESS

Tehnički direktor FK Crvena zvezda govorio je u razgovoru za danske medije o Zvezdinoj transfer-politici i o njenoj neophodnosti da svake godine prodaje najtraženije i najbolje.

"Paradoksalno je što svake godine moramo da prodajemo najbolje igrače, a ujedno pravimo i bolji tim. Ne kažem ovo da se žalim, jer novac generišemo od transfera i evropskih takmičenja. Za nas je najvažnije da svake godine osvojimo prvenstvo Srbije, jer kada osvojite titulu gotovo sigurno ste obezbijedili učešće u Evropi,kazao je Marin za portal "offthepitch.com"

Govorio je i o odluci da Andrija Maksimović (19) prošle godine bude prodat RB Lajpcigu za 14 miliona evra. Objasnio je Marin da je to učinjeno i da bi Vasilije Kostov (18) dobio prostor da se istakne, što je i učinio.

"Zadržavanje Maksimovića na još godinu dana usporilo bi razvoj Vasilija Kostova. On je od tada postao standardan prvotimac. Godine naših mladih igrača igraju veliku ulogu u tome koliko kupci žele da plate. Oni žele da dovedu momke koje mogu dalje da razvijaju i prilagode sopstvenom stilu igre. To prodaju igrača od 18 ili 19 godina čini znatno lakšom od prodaje zrelih fudbalera koji imaju više od dvadeset godina. To našu omladinsku školu stavlja u središte stvari, jer nas na godišnjem nivou košta pet miliona".

Naglasio je Marin koliko je to izdvajanje.

"To je veća suma novca nego godišnji budžeti nekih klubova sa kojima se susrećemo u Srbiji“, rekao je Marin.

Bonus video: 

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00:15
Albert Rijera i Marko Marin u razgovoru pred trening Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

Marko Marin Andrija Maksimović Vasilije Kostov FK Crvena zvezda

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