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Navijači Crvene zvezde popravili prekrečeni grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati"

Navijači Crvene zvezde popravili prekrečeni grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Delije su ponovo sredile grafit 'Kad se vojska na Kosovo vrati' i naglašavaju da nema veze s politikom.

delije o grafitu kad se vojska na kosovo vrati Izvor: Privatna arhiva

U Beogradu je prethodnih dana prekrečen grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati", a najvatreniji navijači Crvene zvezde su ga ponovo sredili i oglasili su u zvaničnom saopštenju. Kako objašnjavaju "Delije", pomenuta poruka nema veze sa politikom i zato upozoravaju druge da ne nasjedaju na manipulacije.

"Već duže vrijeme vlada neka fama kako su grafiti "Kad se vojska na Kosovo vrati“ ustvari rađeni od strane SNS-a. Prvi takav grafit je urađen na Slaviji od strane navijača Partizana. Kad su krenuli da ga uništavaju, priključili smo se borbi i uradili smo više grafita istog sadržaja. Dio ljudi zna da iza istih stojimo mi, a dio ljudi je nasjeo na priču kako su to SNS grafiti. Grafite "Kad se vojska na Kosovo vrati“ radili smo sami iz sopstvenih sredstava i radićemo ih i dalje. Sramotno je da i pored toliko teške situacije u kojoj se naš narod na Kosmetu nalazi, a samim tim i naša zemlja, nekome smetaju grafiti takve sadržine. Još jednom ponavljamo da nikakva politika i nikakve stranke ne stoje iza ovih grafita, već isključivo mi kao grupa!", navodi se u saopštenju Delija i dodaje:


"Ovo pišemo zbog dobronamjernih rodoljubivih ljudi, kako ne bi došli u situaciju da budu obmanjivani i manipulisani od strane onih koji pod plaštom nekih stranačkih previranja hoće da skrnave i nipodaštavaju čistu patriotsku priču".

U međuvremenu oglasili su se i Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, dodajući da oni ne stoje iza krečenja grafita:


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00:27
Delije na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Kosovo i Metohija Delije

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