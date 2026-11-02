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Vrijeme je za prvu pobjedu Crvene zvezde u Evropi: Klub se oglasio pred Inter Eskaldes

Vrijeme je za prvu pobjedu Crvene zvezde u Evropi: Klub se oglasio pred Inter Eskaldes

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda pušta u prodaju karte za utakmicu protiv Inter Eskaldesa. Saznajte cijene i kada možete kupiti ulaznice.

zvezda pusta u prodaju karte za evropu i inter eskaldes Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je u ponedjeljak da će od danas biti dostupna kupovina karata na blagajnama "Marakane" za utakmicu trećeg kola Konferencijske lige protiv Inter Eskaldesa iz Andore.

Ulaznice za meč sa Inter Eskaldesom dostupne su po sljedećim cenama:

  • sever - 1.200 dinara (10 evra)
  • istok - 2.200 (18 evra),
  • zapad - 2.600 (22 evra),
  • tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara (43 evra).

Poruka Zvezde pred meč u Evropi

Izvor: MN PRESS

"Zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-bijelima, karte mogu obezbijediti onlajn putem, dok će na blagajnama Marakane kupovina biti moguća u ponedjeljak, utorak i srijedu od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova pa sve do početka meča", navodi se na sajtu beogradskog kluba

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 5. novembra od 18.45 časova Eskaldes na stadionu "Rajko Mitić". Crveno-bijeli poslije dva kola imaju jedan bod, dok je ekipa iz Andore bez bodova, jer je u prvom kolu izgubio od Mjalbija 0:2, a u drugom od Univerzitetea Krajove 1:3. Sa druge strane, ekipa Alberta Rijere je u uvodna dva kola izgubila od Lugana 2:3 i odigrala neriješeno protiv Kopenhagena 2:2.

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Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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FK Crvena zvezda Konferencijska liga

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