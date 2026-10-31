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Albert Rijera: "Uživao sam u igri Crvene zvezde"

Albert Rijera: "Uživao sam u igri Crvene zvezde"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera uživao u igri svog tima, iako su se u Šapcu prvotimci srpskog šampiona mučili da stignu do pobjede.

albert rijera uzivao sam kako zvezda igra Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mačvu u Šapcu (4:2) i nakon 14 odigranih mečeva u Superligi Srbije imaju čak 13 pobjeda i jedan remi. Protiv Mačve nije bilo lako, ali je trener Albert Rijera prezadovoljan kako je njegov tim igrao na ovom meču.

Upravo je to bio razlog za samo jednu izmjenu sve do devedesetog minuta utakmice. Smatrao je španski stručnjak da njegovi igrači fantastično provode u djelo ideje koje im je predstavio, pa nije želio da ih mijenja.

"Ne slažem se da je bilo uspona i padova, veoma sam srećan onim što sam vidio na terenu od mojih igrača. Primili smo gol iz kornera i na to moramo da pazimo. Primili smo gol poslije šuta sa 40 metara, to se dešava. Nisam mijenjao tim jer mi se sviđalo. Uživao sam u onome što gledam. Sve smo radili po planu. Moglo je da bude 0:3 ili 0:4 na poluvremenu", rekao je Rijera.

Crveno-bijele sada ćeka najlakši meč u Konferencijskoj ligi, pošto će u četvrtak igrati protiv ekipe Inter Eskaldes, predstavnika Andore. Nakon toga Zvezdu čekaju mečevi protiv Vojvodine i Radnika, pa Gent na evropskoj sceni, a zatim Novi Pazar i Železničar iz Pančeva prije Trabzona u Beogradu i Iberije u Tbilisiju.

Golovi i najbolje šanse sa meča Mačve i Crvene zvezde u Šapcu.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Bonus video:

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00:31
Navijači Crvene zvezde protiv Kopenhagena
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Superliga Srbije Albert Rijera

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