Golman "stare dame" Dragan Rosić uoči meča Vojvodine i Crvene zvezde poslao poruku da se njegova ekipa nikoga ne plaši.

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Vojvodina je najbliži pratilac Crvene zvezde ove sezone i uoči derbija ove nedjelje u Novom Sadu (19.00), Dragan Rosić vjeruje da ekipa može da se vrati na pravi kolosijek:

"Mnogo je bilo teško raditi poslije dva vezana kiksa, posebno nam je teško pao poraz u Kupu. Ipak, uspjeli smo sve to da ostavimo iza sebe pobjedom nad OFK Beogradom. Ponosan sam na ekipu jer smo iz jedne teške situacije izvukli ono najbolje i pokazali karakter kada je bilo najpotrebnije", rekao je Rosić.

"Pronašli smo sebe i pokazali da možemo da igramo na najvišem nivou srpskog fudbala. Utakmice protiv kvalitetnih protivnika, kao i iskustvo igranja u Evropi, mnogo su nam značili. Sada imamo dodatno iskustvo i vjeru u svoje mogućnosti. Naš cilj je uvijek pobjeda i tako ćemo pristupati svakoj utakmici", naglasio je on.

Šta Vojvodina može protiv Zvezde?

Vidi opis Dragan Rosić poručio Zvezdi: "Najskuplji ste u Srbiji, ali Vojvodina vjeruje u sebe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 7 / 7

Još od februara niko u prvenstvu Srbije nije slavio na "Karađorđu", pa se u Vojvodini nadaju da taj niz neće uspjeti da prekine ni Crvena zvezda:

"Opravdano smo puni optimizma. Uz sav respekt prema najskupljem timu u Srbiji, vjerujemo u sebe. Želimo da pobijedimo i učinimo prvenstvo još zanimljivijim", naglasio je Rosić.

"Siguran sam da će stadion biti pun, jer su to utakmice koje izazivaju veliko interesovanje navijača. Hvala svima koji će da dođu, a vjerujte mi svi ovi momci su svojim odnosom prema dresu Vojvodine zaslužili veliku podršku navijača na svakoj utakmici. Bez obzira ko je na drugoj strani. Nadam se da će stadion da bude puniji u ostalim prvenstvenim mečevima", dodao je jedan od najboljih igrača Vojvodine.

Poslije Zvezde - igra za Srbiju

Kada se završi meč sa Zvezdom, Dragan Rosić pojaviće se na okupljanju reprezentacije Srbije gdje je ponovo zadužio poziv selektora Veljka Paunovića: "Najveća je čast biti dio reprezentacije svoje države. Svakako da sam ponosan na poziv i što ću imati priliku da predstavljam sebe, svoju porodicu i svoju zemlju. Idem kao četvrti golman i svjestan sam da možda neću biti u konkurenciji za sastav, ali to ne mijenja činjenicu koliko mi znači što sam dobio poziv", rekao je Rosić.

"Vjerujte mi, srećan sam zbog toga. Ja mnogo volim Srbiju i uvijek mi je interes samo da reprezentacija pobijedi. Bez obzira da li sam ja dio te priče ili ne. Fantastično je biti dio takve svjetske golmanske ekipe i zaista uživam u radu u državnom dresu. Ponavljam, ponosan sam kada dobijem poziv i uvijek želim dostojno da predstavljam Srbiju, moju Vojvodinu...".

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