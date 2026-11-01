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Čudesan gol na Karaburmi: Ifet Đakovac sa 25 metara pocijepao mrežu OFK Beograda

Čudesan gol na Karaburmi: Ifet Đakovac sa 25 metara pocijepao mrežu OFK Beograda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ifet Đakovac dao spektakularan gol za Vojvodinu na Karaburmi protiv OFK Beograda. Obilježio je meč i pobjedu svog tima pogotkom i asistencjom.

Gol Ifeta Đakovca na utakmici OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport/screenshot

Vojvodina je pobijedila OFK Beograd na Karaburmi sjajnim golom Ifeta Đakovca u 84. minutu i "ovjerila" je pogotkom Marka Veličkovića u sudijskoj nadoknadi. Borbeni vezista Đakovac obilježio je meč "drop-kikom" sa oko 25 metara, kojim je poslao loptu u mrežu "romantičara" i odmah otrčao da to proslavi sa navijačima Novosađana.

Na kraju teškog meča i još teže nedjelje Novosađana, Đakovac je donio radost ekipi trenera Marka Savića, koji ga je uveo u igru u 58. minutu. Imala je "Stara dama" i veće prilike od ove na Karaburmi, ali ih nije koristila - sve do sjajnog pogotka Ifeta Đakovca, njegovog prvog od dolaska u klub ovog ljeta.

U završnici meča, Đakovac je bio i asistent, jer je asistirao Veličkoviću u sudijskoj nadoknadi. Čekao je sudija Nenad Minaković VAR sobu za potvrdu pogotka i kada je stigla, počelo je veliko slavlje igrača i navijača Vojvodine.

Pogledajte Đakovčevu "strijelu":

Pogledajte

01:27
Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Vojvodina je pobjedom ostala na "minus 8" u odnosu na Crvenu zvezdu, a OFK Beograd je u sve težoj situacijji u zoni ispadanja, jer ima samo 11 bodova u 14 odigranih kola i predstoji mu sve izvjesnije žestoka borba za opstanak u ligi.

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Tagovi

FK Vojvodina fudbal OFK Beograd ifet Đakovac Superliga Srbije

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