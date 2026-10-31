Trener Novog Pazara Nenad Lalatović ima poruku za kolegu iz Radničkog sa kojim će u nedjelju ponovo odmjeriti snage.
Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca dočekuju ekipu Novog Pazara u nedjelju od 16 časova, u okviru 14. kola Superlige Srbije, a u prvom planu biće susret dvojice trenera, Feđe Dudića i Nenada Lalatovića.
Razlog je sukob koji se dogodio krajem 2024. u Novom Sadu, kada je Lalatović vodio Vojvodinu, a Dudić bio na klupi trenutnog tima.
Oni su se umalo potukli u konferencijskoj sali stadiona "Karađorđe", ali su u međuvremenu izgladili nesuglasice. Da među njima nema "zle krvi", govori i to što je strateg Kragujevčana zamolio navijače da ne vrijeđaju njegovog kolegu, već da sve bude u fer i sportskom maniru. Na ovim riječima ubrzo mu se zahvalio Lalatović i odgovorio u svom stilu:
Nenad Lalatović odgovorio Dudiću: "Nek ga Srbija pamti po rezultatima, ne što moli navijače"
"Hvala Feđi Dudiću na lijepim riječima. Ne vidim razloga da me vrijeđaju navijači Radničkog 1923, posebno ne Crveni đavoli. Radio je to i Igor Duljaj, kada je bio trener Partizana i kada sam dolazio u Humsku", rekao je Nenad Lalatović za Kurir i dodao:
"Ne želim da Feđa Dudić moli navijače Radničkog 1923 da me ne provociraju. Ako oni misle da me vrijeđaju, onda neka me i vrijeđaju. Ako osjećaju da to treba da rade, onda neka i rade. Mislim da to nisam zaslužio, jer u Kragujevcu mnogo dobro znaju kako sam igrao za Radnički 1923 i kako sam spasio taj klub prije nekoliko godina od ispadanja iz Superlige", kaže trener Pazaraca i zaključuje:
"Neka Srbija Feđu Dudića pamti po dobrim rezultatima sa Radničkim 1923, a ne po tome da je molio navijače iz Kragujevca da me ne vrijeđaju. Još jednom, hvala mu na lijepim riječima."
Šta je rekao Dudić?Izvor: MN PRESS
"Zamolio bih sve da ne provociraju protivnički klub, igrače, a pogotovo trenera. Treba da ga dočekamo na lijep način, da ga pozdravimo. On je radio i igrao ovdje, zaslužio je da dobije veliki pozdrav. Jeste kišovito vrijeme, ali ako sad tražimo izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Imamo priliku da budemo na stadionu i nemoj da bude izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je. Očekujem da se napuni dvije trećine stadiona i da navijanje bude fer i korektno", rekao je Feđa Dudić i nakon toga pohvalio rad svog kolege.
"Otkako je došao kolega Lalatović, donio je neku dodatnu energiju. Kvalitetna su ekipa, tu su Fejsal Mulić i Adem Ljajić. Svi znamo kakav je to kvalitet. Moramo ih zaustaviti."