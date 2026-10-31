Trener Novog Pazara Nenad Lalatović ima poruku za kolegu iz Radničkog sa kojim će u nedjelju ponovo odmjeriti snage.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca dočekuju ekipu Novog Pazara u nedjelju od 16 časova, u okviru 14. kola Superlige Srbije, a u prvom planu biće susret dvojice trenera, Feđe Dudića i Nenada Lalatovića.

Razlog je sukob koji se dogodio krajem 2024. u Novom Sadu, kada je Lalatović vodio Vojvodinu, a Dudić bio na klupi trenutnog tima.

Oni su se umalo potukli u konferencijskoj sali stadiona "Karađorđe", ali su u međuvremenu izgladili nesuglasice. Da među njima nema "zle krvi", govori i to što je strateg Kragujevčana zamolio navijače da ne vrijeđaju njegovog kolegu, već da sve bude u fer i sportskom maniru. Na ovim riječima ubrzo mu se zahvalio Lalatović i odgovorio u svom stilu:

Vidi opis Nenad Lalatović odgovorio Dudiću: "Nek ga Srbija pamti po rezultatima, ne što moli navijače" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

"Hvala Feđi Dudiću na lijepim riječima. Ne vidim razloga da me vrijeđaju navijači Radničkog 1923, posebno ne Crveni đavoli. Radio je to i Igor Duljaj, kada je bio trener Partizana i kada sam dolazio u Humsku", rekao je Nenad Lalatović za Kurir i dodao:

"Ne želim da Feđa Dudić moli navijače Radničkog 1923 da me ne provociraju. Ako oni misle da me vrijeđaju, onda neka me i vrijeđaju. Ako osjećaju da to treba da rade, onda neka i rade. Mislim da to nisam zaslužio, jer u Kragujevcu mnogo dobro znaju kako sam igrao za Radnički 1923 i kako sam spasio taj klub prije nekoliko godina od ispadanja iz Superlige", kaže trener Pazaraca i zaključuje:

"Neka Srbija Feđu Dudića pamti po dobrim rezultatima sa Radničkim 1923, a ne po tome da je molio navijače iz Kragujevca da me ne vrijeđaju. Još jednom, hvala mu na lijepim riječima."

Šta je rekao Dudić?

Izvor: MN PRESS

"Zamolio bih sve da ne provociraju protivnički klub, igrače, a pogotovo trenera. Treba da ga dočekamo na lijep način, da ga pozdravimo. On je radio i igrao ovdje, zaslužio je da dobije veliki pozdrav. Jeste kišovito vrijeme, ali ako sad tražimo izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Imamo priliku da budemo na stadionu i nemoj da bude izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je. Očekujem da se napuni dvije trećine stadiona i da navijanje bude fer i korektno", rekao je Feđa Dudić i nakon toga pohvalio rad svog kolege.

"Otkako je došao kolega Lalatović, donio je neku dodatnu energiju. Kvalitetna su ekipa, tu su Fejsal Mulić i Adem Ljajić. Svi znamo kakav je to kvalitet. Moramo ih zaustaviti."