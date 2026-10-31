Feđa Dudić je u najavi meča Radničkog i Novog Pazara istakao da navijači treba na lijep način da pozdrave svog bivšeg trenera i igrača Nenada Lalatovića.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Radnički iz Kragujevca će dočekati Novi Pazar i Nenada Lalatovića. To će biti prvi susret ova dva stručnjaka od decembra 2024. godine kada su se umalo fizički sukobili, a sada se oglasio pred meč i šef struke Kragujevčana. Pozvao je da se Nenad Lalatović pozdravi i dočeka na najbolji mogući način.

"Zamolio bih sve da ne provociraju protivnički klub, igrače, a pogotovo trenera. Treba da ga dočekamo na lijep način, da ga pozdravimo. On je radio i igrao ovdje, zaslužio je da dobije veliki pozdrav. Jeste kišovito vrijeme, ali ako sad tražimo izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Imamo priliku da budemo na stadionu i nemoj da bude izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je. Očekujem da se napuni dvije trećine stadiona i da navijanje bude fer i korektno", rekao je Feđa Dudić i nakon toga pohvalio rad svog kolege.

"Otkako je došao kolega Lalatović, donio je neku dodatnu energiju. Kvalitetna su ekipa, tu su Fejsal Mulić i Adem Ljajić. Svi znamo kakav je to kvalitet. Moramo ih zaustaviti."

Šta je pričao Lalatović?

Vidi opis Feđa Dudić: "Zamolio bih vas da ne provocirate Nenada Lalatovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Kao bivši igrač i trener Radničkog istakao je da je čuo da mu se sa tribina spremaju uvrede, ali da on želi da sve prođe najbolje moguće i da ima lijepe uspomene iz Kragujevca.

"Koliko čujem spremaju se uvrede sa zapadne tribine, a moja poruka je - nikad ne zaboravite šta je Nenad Lalatović uradio za vas kao trener i kao igrač! Proveo sam u Kragujevcu jako lijepo vrijeme. Sa svojih 18 godina stigao sam u Kragujevac kao dijete koje se razvijalo. Taj grad do tog trenutka nije imao 25 godina superligaša. Ušli su sa mnom kao igračem, a na zapadnoj tribini zvali su me 'Faketi', jer sam bio onako mršav i visok. Nikad neću zaboraviti utakmicu protiv Sartida pred 25.000 ljudi, sa mnom kao djetetom od 18 godina. Igrao sam tada prvi put pred punim tribinama i nikad neću zaboraviti moj prodor po lijevoj strani, gdje sam centrirao Katiću, a on je postigao pogodak. Učestvovao sam kao mladić u golu koji je vratio Kragujevac poslije 25 godina u prvu ligu", rekao je on.

Oglasio se i o incidentu iz 2024. godine i preuzeo je odgovornost na sebe, iako kaže da nije kriv.

"Što se tiče Feđe Dudića, to je bio nesporazum. Došlo je do sukoba između mene i njega, a za sukob je potrebno dvoje. Sigurno da taj sukob nisam ja izazvao, prije svega jer sam pobijedio tu utakmicu i jer sam bio srećan u tom trenutku. Pobijedio sam bez četvorice igrača i sigurno je neko morao nešto da mi kaže, čim sam onako reagovao. Nije baš Nenad Lalatović lud da iz čista mira napadne čovjeka koga je pobijedio i ide na odmor, a da pravi sebi cirkus. Što se mene tiče, to sam zaboravio i iza mene je. O Feđi imam lijepo mišljenje kao treneru i to je to. Ne bih to komentarisao i ostalo je iza nas. On je meni nešto dobacio na atletskoj stazi, ja sam onda ispao papak što se kaže i skočio naivno, mene su kamere snimile, njega nisu, ali dobro. Platio sam školu i kaznu za to sve, ali kao što sam rekao, zapamtite - u životu je za svađu potrebno dvoje. Nenad Lalatović to ne bi uradio da nije bio isprovociran", rekao je Lalatović.

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