Nenad Lalatović komentarisao svoj sukob sa Feđom Dudićem i ističe da je incident iza njega, fokusirajući se na predstojeći meč.

Izvor: YouTube/anarkii7/FK Novi Pazar

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović osvrnuo se uoči gostovanja Radničkom 1923 (nedjelja, 16 časova) na svoj javni sukob sa Feđom Dudićem, trenerom Kragujevčana. Taj incident dogodio se krajem 2024. u Novom Sadu, poslije pobjede Lalatovićeve Vojvodine protiv Radničkog 1923, kada su se umalo potukli u sali za konferencije stadiona "Karađorđe".

Da li su dvojica trenera u međuvremenu izgladili nesuglasice

"Što se tiče Feđe Dudića, to je bio nesporazum. Došlo je do sukoba između mene i njega, a za sukob je potrebno dvoje. Sigurno da taj sukob nisam ja izazvao, prije svega jer sam pobijedio tu utakmicu i jer sam bio srećan u tom trenutku. Pobijedio sam bez četvorice igrača i sigurno je neko morao nešto da mi kaže, čim sam onako reagovao. Nije baš Nenad Lalatović lud da iz čista mira napadne čovjeka koga je pobijedio i ide na odmor, a da pravi sebi cirkus", rekao je Lalatović u petak na konferenciji za novinare u Pazaru.

"Skočio sam naivno, ispao sam papak"

Vidi opis Lalatović: "Mene kamere snimile, a Feđu nisu, ispao sam papak" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Rekao je trener Pazara da su taj trenutak i svađa ostali iza njega, pa naglasio još jedan detalj.

"Što se mene tiče, to sam zaboravio i iza mene je. O Feđi imam lijepo mišljenje kao treneru i to je to. Ne bih to komentarisao i ostalo je iza nas. On je meni nešto dobacio na atletskoj stazi, ja sam onda ispao papak što se kaže i skočio naivno, mene su kamere snimile, njega nisu, ali dobro. Platio sam školu i kaznu za to sve, ali kao što sam rekao, zapamtite - u životu je za svađu potrebno dvoje. Nenad Lalatović to ne bi uradio da nije bio isprovociran", dodao je on.

"Ne bih se vraćao na to, ovdje treba da bude fokus na tome da meč prođe u dobrom ambijentu, da navijači dva tima navijaju fer i korektno. Da se igrači takmiče, da ja i Feđa Dudić gledamo ko će koga nadmudriti, da niko ne bude kažnjen poslije utakmice. Dao bih sve na svijetu da se poslije meča vratimo sa tri boda u Novi Pazar", naglasio je Lalatović.

"Ovo je sada i na nacionalnoj osnovi?"

Dvojica trenera ušla su u žestok sukob u sali za konferencije stadiona Vojvodine, u kojoj je Lalatović psovao Dudića, a u jednom trenutku je među njima bilo i fizičkog kontakta.

"Smrade jedan ne smiješ da ideš u Beograd što sve Srbe vrijeđaš", vikao je Lalatović.

"Koga sam ja vrijeđao, koga ja vrijeđam? Srbe vrijeđam? To je sada i na nacionalnoj osnovi", uzvratio je Dudić.

Lalatović je zbog toga bio suspendovan sa dvije utakmice Superlige i morao je da plati još 200.000 dinara kazne. Nije mu bilo dozvoljeno da radi na utakmicama protiv Napretka u Kruševcu i protiv Partizana u Novom Sadu.

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