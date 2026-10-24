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Lalatović: "Pobjeda je za simpatiju, volio bih da se zaljubim i oženim"

Lalatović: "Pobjeda je za simpatiju, volio bih da se zaljubim i oženim"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nenad Lalatović posvetio prvu pobjedu u Novom Pazaru i svojoj simpatiji. Volio bi da se ponovo oženi i skrasi.

Nenad Lalatović posvetio pobjedu djevojci volio bih da se oženim Izvor: Mladjan Ivanovic / MN Press

Novi-stari trener Novog Pazara Nenad Lalatović ostvario je prvu pobjedu od povratka u klub, protiv Radničkog iz Niša, a taj trijumf posvetio je svojoj djeci, pazarskoj publici, ali i svojoj simpatiji.

"Ovu pobjedu posvećujem svojoj simpatiji. To je jedna djevojka iz Beograda koja mi je sad drugarica. Nema tu ništa, dopisujemo se, prija mi, volio bih da bude nešto više, pa vidjećemo. Ja bih naravno želio", rekao je Lalatović za "Sportinjo".

Temperamentni trener trenutno nema djevojku, nakon što se rastao sa svojom bivšom iz Batajnice, o kojoj je pričao cijeloj Srbiji.

"To sam ostavio iza sebe, trenutno sam sam, ali volio bih opet da se jako zaljubim i da se oženim", rekao je Lalatović.

Bivši kapiten i trener Crvene zvezde, osvajač Kupa sa Vojvodinom i šef struke niza klubova svojevremeno je bio u braku sa Ivom Babović, rođenom sestrom nekadašnjeg fudbalera Stefana Babovića, i sa njom ima troje djece, kćerku Inu, sinove Marka i Vanju.

Od prošle sedmice, Lalatović ponovo živi u Novom Pazaru, gdje je stanovao i prošlog proljeća prije rastanka sa klubom.

"Nigdje se nisam osjećao kao u Novom Pazaru. To nisam vidio, da sve staje kad se igra fudbal. Cijeli grad voli fudbal, vole mene kao trenera i ja im sto puta više vraćam tu ljubav. Nedjeljom volim da pođem na liturgiju u "Đurđeve stupove" i ako mi obaveze dozvoljavaju da prespavam tamo. I sad sam bio baš. Imam svog duhovnika, oca Gavrila, sa njim se ispričam i nađem mir. Ma sve mi je lijepo u Pazaru. Živim na istom mjestu gdje sam živio i u prvom mandatu, nije mi bilo potrebno privikavanje", rekao je Lalatović.

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Tagovi

Nenad Lalatović fudbal FK Novi Pazar Superliga Srbije

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