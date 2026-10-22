Drinčić: Lala će za mene uvijek biti "šef", neću ponoviti grešku iz prvog puta

Trener Radničkog iz Niša Nikola Drinčič govorio o treneru Novog Pazara Nenadu Lalatoviću, sa kojim je kao igrač ostvario velike uspjehe. Imao i važnu poruku za svoje igrače.

Izvor: YouTube/FK Radnički Niš/MN Press

Radnički iz Niša dočekaće u petak od 18 časova Novi Pazar, ekipu svog bivšeg trenera Nenada Lalatovića. Biće to drugi "debi" trenera Nikole Drinčića na Čairu na klupi Nišlija i to baš protiv stručnjaka sa kojim je kao igrač pravio velike uspjehe - naslov viceprvaka sa Radničkim i osvojeni Kup Srbije sa Vojvodinom.

"Da ga ne zovem imenom 'Lala', za mene će uvijek biti šef. Radio sam sa njim tri-četiri sezone, o njemu mogu samo u superlativu, što se tiče trenerskog kvaliteta, kada je na 100 odsto na njega ne treba trošiti riječi. Što se tiče ljudskih kvaliteta, ne treba trošiti riječi. To je jako inteligentan čovjek, koji može da napravi dosta dobrih stvari sa Pazarom. U prethodnom mandatu čini mi se da je radio više od 10 godina u kontinuitetu u srpskom fudbalu, što govori o njemu. Osvojio je i trofej, a da to nije učinio sa Zvezdom i Partizanom, što je takođe veliki uspjeh i o njemu, ponavljam, mogu samo u superlativu", rekao je Drinčić.

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"Ko ne bude radio, neće biti tu"

Imao je Drinčić poruku za svoje igrače - svako će imati priliku da se dokaže, a ko ne uspije - napustiće klub.

"Pobornik sam discipline, ne van terena i ne znam čega, već ako se nešto kaže - to treba i da se radi. Imamo ovih šest kola pred sobom, ko bude radio, biće tu, ko ne bude radio, neće biti tu i biće tako. Sigurno neću napraviti grešku kao prvog puta", rekao je Drinčić.

"Žao mi što nije bilo 11 na 11"

Drinčić je debitovao na klupi Radničkog prošle sedmice u teškom porazu od Radnika u Surdulici.

"Žao mi je što prošlu utakmicu, ako je i trebalo da izgubimo, nismo izgubili sa istim brojem igrača. Tu bi se vidjelo da li smo neke stvari sa treninga prenijeli na utakmicu. Ovako smo ostali nedorečeni. Imali smo dovoljno vremena ove nedjelje da odradimo treninge i spremni dočekujemo ekipu Novog Pazara. Nećemo moći da računamo i dalje na Uroša Vitasa i Bojana Kovačevića, Radomir Milosavljević je pod upitnikom, dok Frenk Kanute i Isah Abas imaju kartone“, rekao je Nikola Drinčić.