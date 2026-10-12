Nije Lalatović, već njegov najvažniji igrač: Nikola Drinčić novi trener Radničkog iz Niša

Nikola Drinčić se vraća na klupu Radničkog iz Niša, nakon što je zamenio Marka Neđića kao trenera.

Izvor: MN Press / mi

Bivši as Partizana Nikola Drinčić (42) ponovo će postati trener Radničkog iz Niša, objavio je "Sportinjo". On će zamijeniti otpuštenog Marka Neđića, iako se isprva nagađalo da bi na klupu Čaira mogao da sjedne Nenad Lalatović.

Drinčić će se vratiti na mjesto trenera Radničkog na kojem je bio od jula 2024. do marta 2025. Te sezone Nišlije su igrale plej-aut za opstanak u Superligi Srbije i uspjeli su da održe status pobjedom protiv Mačve (2:0). Drinčić je podnio ostavku poslije niza loših rezultata i poslije toga kratko vodio Napredak prošle zime.

Na klupi Kruševljana sjedio je samo tri utakmice, pa podnio ostavku poslije uzastopnih neuspjeha u mečevima protiv Javora, IMT-a i upravo Radničkog iz Niša. Zajedno sa njim tada je ostavku podnijela i cijela uprava sadašnjeg drugoligaša, na čelu sa predsjednikom Milošem Nenezićem.

Drinčić će pokušati da trgne Radnički

Radnički Niš rastao se sa Markom Neđićem poslije poraza od Vojvodine (1:4), što je bio šesti neuspjeh njegove ekipe ove sezone. U posljednja četiri kola Nišlije su gubile od Mladosti, Zvezde i Vojvodine, a pobijedile su OFK Beograd, koji je takođe otpustio trenera Jovana Damjanovića prije nekoliko nedjelja i umjesto njega postavio Radoslava Bataka.

Drinčić će debitovati u petak na gostovanju Radniku u Surdulici, a poslije toga će kod kuće u uzastopnim mečevima voditi ekipu protiv Novog Pazara i Čukaričkog.

Ostavio dubok trag i kao igrač Radničkog

Izvor: MN PRESS

Kao svojevremeno sjajni vezista, Nikola Drinčić bio je lider ekipe Radničkog koja je pod vođstvom Nenada Lalatovića ostvarila istorijski uspjeh i bila vicešampion države. U dresu svog novog-starog kluba ljubimac Grobara i heroj vječitih derbija odigrao je 33 utakmice, postigao četiri gola i devet puta asistirao.

Ove jeseni, Drinčić treći put dolazi na Čair.