Vojvodina razbila Radnički u Nišu

Fudbaleri Vojvodine razbili su Radnički u Nišu rezultatom 4:1, uz sjajnu igru kapitena Zukića koji je postigao gol i asistirao.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine lako i ubjedljivo su pobijedil Radnički u Nišu - 4:1 (2:0). Od 19. minuta i prvog gola kapitena Dejana Zukića, iz penala za 0:1, do njegove atraktivne asistencije za 0:4 u 70. minutu, bilo je uživanje navijačima Novosađana da gledaju kako lider vodi igru vicešampiona.

Driblao je Zukić protivnike i u odlučujućem trenutku odlučio da ne šutira, već da asistira Stefanu Stanisavljeviću za četvrti gol Voše. Između dva gola, strijelci za "lale" bili su Lazar Nikolić udarcem iz peterca u 31. minutu i Milan Kolarević u 50. minutu, na odličnu asistenciju Ifeta Đakovca poslije trk po desnoj strani.

Vojvodina prati Zvezdu

Radnički je u završnici uspio da postigne počasni gol autogolom Đorđa Crnomarkovića u 90. minutu. Ni na koji način taj pogodak nije uticao ni na ishod ni na utisak utakmice u kojoj je Voša nastavila da prati Zvezdu u vrhu tabele. Sa ova tri boda, Vojvodina je "minus 6" u odnosu na branioca titule, dok je Radnički šestim porazom u 10 kola ostao pretposljednji sa osam bodova, koliko za sada ima i Partizan.

Pogledajte kako je Vojvodina pobijedila Radnički u Nišu:

Radnički Niš Vojvodina 1:4 Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)