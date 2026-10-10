Mladi fudbaler Crvene zvezde Stefan Gudelj "probio je led" u crveno-bijelom dresu.

Izvor: MN PRESS

Mladi fudbaler Crvene zvezde Stefan Gudelj postigao je prvenac u crveno-bijelom dresu. On je prije samo nekoliko dana debitovao za A selekciju Srbije, a sada mu se trud isplatio i na klupskom nivou. Albert Rijera mu vjeruje od dolaska na Marakanu, a on je upravo opravdao povjerenje trenera.

Gudelj je uz pomoć jednog defanzivca Radničkog postigao pogodak za 2:0 u Kragujevcu. On je na drugoj stativi iskoristio centaršut Vasilija Kostova. Pogledajte kako je reagovao i postigao prvenac:

Ko je Stefan Gudelj?

Stefan Gudelj je rođen u Trebinju, a igrao u Leotaru, Feniksu, Crvenoj zvezdi, Čukaričkom, Grafičaru tokom juniorske karijere, da bi potom dobio priliku u seniorskom timu Crvene zvezde.

Iako je igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 16 godina, donio je odluku da promijeni sportsko državljanstvo i zaigra za Srbiju.

"Čast mi je što sam debitovao za reprezentaciju. Zahvalio bih se selektoru, zahvalio bih se stručnom štabu. Pamtiću ovaj dan, ali nažalost poraz... Mislim da smo mogli više da izvučemo", rekao je Gudelj poslije debija protiv Holandije i dodao:

Vidi opis Prvenac Rijerinog "čeda" u Kragujevcu: Ko je Trebinjac o kome ne prestaje da bruji Srbija? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Priključen sam 'A' selekciji iz reprezentacije U21, pričao sam dosta sa selektorom, pokazao mi je šta želi od mene, šta želi od tima. Bio sam srećan, javio sam porodici da počinjem, ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da je bilo dobro", dodao je poslije utakmice.

Zašto ne igra za BiH?

Mladi as je nedavno javno rekao zašto je dres BiH zamijenio dresom Srbije i otklonio sve dileme. "Vidio sam svakakve naslove. Moraću da demantujem neke stvari. Hvala vam što ste mi dali šansu da kažem nešto na tu temu. Ovako stoje stvari, igrao sam dvije utakmice za kadetsku reprezentaciju BiH. Kasnije sam bio na kampu za U19 reprezentaciju kod selektora Dubravka Orlovića. Uredno sam se odazivao na pozive selektora BiH u to vrijeme", rekao je Gudelj i nastavio:

Izvor: MN PRESS

"Iskreno, mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji već generalno na tom kampu. Kasnije su se desile neke fudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije koju sam odbio i nakon toga nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osjetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH", rekao je mladić i potom otkrio:

"Dobio sam poziv reprezentacije Srbije. Već sam bio na jednom okupljanju 'orlića' i od sada ću nastupati za Srbiju", naglasio je talentovani fudbaler Crvene zvezde.