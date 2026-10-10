Fudbaleri Crvene zvezde u drugom dijelu meča slomili otpor Radničkog i upisali ubjedljivu pobjedu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imali su mnogo problema tokom prvog dijela meča u Kragujevcu, ali su u drugom dijelu bili daleko bolji rival od Radničkog. To se odrazilo i na rezultat, pa je aktuelni šampion Srbije i lider Superlige upisao ubjedljivu pobjedu - golovima Bambe Dijenga, Stefana Gudelja i Marka Arnautovića stiglo se do 3:0.

Vidi opis Crvena zvezda preživjela Kragujevac: Nastavlja se Rijerin niz nepobjedivosti u Superligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Crvena zvezda je nastavila uspješan niz u Superligi Srbije i nakon reprezentativne pauze, ali će trener Albert Rijera biti zabrinut zbog povrede Mohameda Čam Saračevića koji je već u ranoj fazi utakmice morao da prepusti mjesto na terenu Osmanu Bukariju.

Zvezdi sada predstoji evropski meč protiv Lugana, u prvoj rundi Konferencijske lige.



