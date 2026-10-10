Fudbaleri Crvene zvezde u drugom dijelu meča slomili otpor Radničkog i upisali ubjedljivu pobjedu.
Fudbaleri Crvene zvezde imali su mnogo problema tokom prvog dijela meča u Kragujevcu, ali su u drugom dijelu bili daleko bolji rival od Radničkog. To se odrazilo i na rezultat, pa je aktuelni šampion Srbije i lider Superlige upisao ubjedljivu pobjedu - golovima Bambe Dijenga, Stefana Gudelja i Marka Arnautovića stiglo se do 3:0.
Crvena zvezda preživjela Kragujevac: Nastavlja se Rijerin niz nepobjedivosti u Superligi
Crvena zvezda je nastavila uspješan niz u Superligi Srbije i nakon reprezentativne pauze, ali će trener Albert Rijera biti zabrinut zbog povrede Mohameda Čam Saračevića koji je već u ranoj fazi utakmice morao da prepusti mjesto na terenu Osmanu Bukariju.
Zvezdi sada predstoji evropski meč protiv Lugana, u prvoj rundi Konferencijske lige.
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