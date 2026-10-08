Kristijan Balov vjeruje da Crvena zvezda može do finala Konferencijske lige i osvajanja titule bez poraza u domaćem prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je tokom ljetnog prelaznog roka angažovala krilnog napadača Kristijana Balova iz Bugarske. Balov nije dugo u Beogradu, ali je već izvukao određene zaključke o srpskom fudbalu i kvalitetu Crvene zvezde - kojoj predviđa titulu bez poraza u prvenstvu i veliki uspjeh na evropskoj sceni.

Fudbaler koji kod Dejana Stankovića nije imao priliku da se dokaže, ali kod Alberta Rijere dobija sve veću ulogu - pa je zbog toga sa mnogo samopouzdanja nastupao za reprezentaciju Bugarske i čak i postigao gol prije nekoliko dana. Očigledno je to samopouzdanje prenio i na klupski nivo, jer već mašta o nestvarnim uspjesima ove sezone.

Vidi opis Kristijan Balov: "Crvena zvezda može u finale Konferencijske lige" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Želimo da stignemo što dalje u Konferencijskoj ligi. Imamo kvalitet i mislim da možemo do polufinala ili finala", rekao je Balov i odbio da prokomentariše odlazak Dejana Stankovića iz kluba: "Ne želim da pričam o tome, to je o njemu i klubu".

Analizirao je bugarski fudbaler i situaciju u svojoj zemlji, poredeći tamošnje prvenstvo sa ligom u Srbiji. Tada je otkrio i glavni razlog za svoj prelazak u Beograd, koji je odmah zavolio.

"Po mom mišljenju, trenutno, imamo četiri ili pet timova u Bugarskoj koji mogu da osvoje titulu. Ali u Srbiji takođe ima četiri ili pet timova. Rekao bih 50-50. Međutim, izabrao sam ovaj klub imajući budućnost na umu. Za mene je to sjajan tim - želio sam da igram za kvalitetan tim. To je odskočna daska, a odavde mogu da stignem do velikih klubova. U našem timu imamo Arnautovića i Krunića, koji daju mnoštvo savjeta, a za mene je to neprocjenjivo. Marko je fantastična osoba, legenda, sjajan igrač, i želim da mu se zahvalim na svemu. Volim Beograd: moja djevojka živi sa mnom i tamo se osjećam zaista dobro i srećno", ispričao je Kristijan Balov.

Crvena zvezda je sezonu u domaćem prvenstvu počela bez poraza u prvih deset utakmica, pa bi mogla da razmišlja i o osvajanju trofeja bez izgubljene utakmice. Balov otkriva da je to jedan od Rijerinih ciljeva ove godine.

"Za sada nismo izgubili u ligi i možemo to da postignemo jer smo najjači tim u Srbiji. Mislim da to možemo, a to je i cilj koji nam je trener postavio: da ne izgubimo nijednu utakmicu do kraja sezone. Moramo to da uradimo i možemo to da uradimo”, rekao je Balov za portal "gianlucadimarzio".

Osvrnuo se Kristijan Balov i na rivale Crvene zvezde u domaćem prvenstvu. Želio bi da Zvezda ima nekog boljeg konkurenta za šampionsku titulu, jer crveno-bijeli već sada imaju šest bodova prednosti ispred Vojvodine.

"U Srbiji postoji četiri ili pet dobrih timova, tu je i Partizan, koji trenutno nije u najboljoj formi", prokomentarisao je Balov i dodao: "Ne treba zaboraviti ni Železničar iz Pančeva, koji je najbolji među ostalim timovima. Igraju dobar fudbal, to je ekipa koja zna da igra. Ali reći ću vam šta mislim: za mene bi bilo bolje kada bi postojala mogućnost da imamo zaista ozbiljnog rivala u borbi za titulu".

Ekipa Partizana nije ga oduševila ni u nedavno odigranom derbiju. Iako su crno-bijeli brzo stigli do prednosti, Zvezda je preokrenula i uspjela da pobijedi najvećeg rivala.

"Dali su gol u prvom minutu, ali mi smo bolji tim. Igrali smo veoma dobro i imali smo četiri ili pet šansi, čak i jedan na jedan sa golmanom.Možda su dali gol rano, ali mi smo bolji tim; dali smo dva gola i pobijedili ih", rekao je bugarski reprezentativac koji je ovog ljeta stigao u Beograd.

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