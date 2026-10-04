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Albert Rijera tražio mladog brazilskog napadača za Crvenu zvezdu, ali ništa do januara

Albert Rijera tražio mladog brazilskog napadača za Crvenu zvezdu, ali ništa do januara

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda navodno je bila blizu dovođenja fudbalera Artura Marona, ali je transfer propao u posljednji čas. Ipak, nije isključeno da u januaru krenu novi pregovori.

albert rijera nasao napadaca za crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pikirala napadača i to u Brazilu. Albert Rijera je želio da dovede talentovanog brazilskog centarfora Artura Marona (19). Transfer je navodno ljetos bio na pragu da se desi, ali je došlo do problema u pregovorima i sve je propalo.

Tako bar tvrdi brazilski novinar Felipe Lunasi koji je donio informaciju u vezi tog transfera. Problem je nastao kada je tamošnji klub Sport tražio da crveno-bijeli konačnu odluku o otkupu donesu u januaru, a ne na kraju sezone.

"Poslije interesovanja Fluminensea je Crvena zvezda 18. septembra poslala ponudu za Artura Marona. Ponuda je podrazumijevala pozajmicu uz opciju otkupa i procijenjena je na dva miliona evra. Sport je odbio tu ponudu na početku, ali je onda poslao kontraponudu. Pristali su na dogovor, ali ako se odluka o otkupu pomjeri na januar. Zvezda je tražila od Sporta da tu ponudu dostavi u pisanoj formi, ali klub nikada nije formalizovao taj dokument. Pošto je prelazni rok završen, do dogovora nije došlo i Artur ostaje u Sportu", stoji u tekstu brazilskog novinara.

Ipak, ovo ne znači da je gotovo pošto nije isključeno da će Zvezda da se vrati za pregovarački sto već u januaru. Pod uslovom naravno da su crveno-bijeli zaista zainteresovani za momka iz Belo Horiznotea koji je do sada odigrao samo dva meča u drugoj ligi Brazila za seniorski tim.

Da li je bilo pregovora zaista ili tamošnji mediji pokušavaju da mu "podignu cijenu", ostaje da se vidi, januar nije toliko daleko...

BONUS VIDEO:

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00:34
Trener fudbalera Zvezde Albert Rijera u Areni
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

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Tagovi

Albert Rijera FK Crvena zvezda

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