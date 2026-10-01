"Čim toga ne bude - mrtav si": Endi Bara rekao Rijeri šta ga čeka u Crvenoj zvezdi

Endi Bara otkriva kako je Albert Rijera došao u Crvenu zvezdu i šta ga čeka u klubu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Albert Rijera spominjao se gotovo godinu dana kao trener Crvene zvezde prije nego što će sjesti na njenu klupu. Još jesenas su počele da "kolaju" priče da je Rijera blizu "Marakane", posebno nakon kriznog perioda kod Vladana Milojevića, međutim Celje je odbijalo da ga pusti bez milionskog obeštećenja, zbog čega je otišao u Frankfurt.

Nije se snašao u Njemačkoj i dobio je otkaz već po završetku sezone, a kada je Zvezda pozvala poslije debakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona - nije mnogo razmišljao o ponudi. Odmah je rekao svom agentu Endiju Bari da pregovara.

Kako je Rijera došao u Zvezdu?

Izvor: MN PRESS

Uticajni hrvatski agent Endi Bara, koji vodi brigu o karijerama velikog broja poznatih fudbalera (Dani Olmo jedan je od njih), sada je ispričao kako se dogovorio sa Zvezdanom Terzićem.

“Rijera je dobio ponudu Zvezde i on je takav da ide u ekipe u kojima misli da može da napravi neku razliku. Imao je peh protiv Plzenja gdje je igračima - 'samo nemojte da dobijete crveni', a vrlo brzo je Bukari bio isključen. On je taktičar i razumije fudbal, a karijera koju je imao kao fudbaler dovoljno govori", rekao je Bara u podkastu "Inkubator" i zatim je dodao:

"Pitao me je šta mislim, pa sam mu rekao ono što jeste - Crvena zvezda je jedan od najvećih klubova na ovim prostorima, nekadašnji osvajač Lige šampiona. Uz to, Beograd je sličan Zagrebu, kao i mentalitet ljudi, tako da nije to ništa novo za njega, jer zna kako je u Hrvatskoj. Biće mu dobro dok mu bude išlo dobro, ali kada ne bude - mrtav je. To sam mu rekao i kada je bila priča oko Dinama, rekao bih mu i da ga je Hajduk zvao. Jednostavno, to su klubovi u kojima se gleda isključivo rezultat", zaključio je Bara.

Kako stoji Rijera u Zvezdi?

Izvor: MN PRESS

Rijera je odlično počeo svoj mandat u Zvezdi i dobio je Viktoriju iz Plzenja 3:0, da bi potom u revanšu uslijedio debakl - 5:1 - uz crveni karton Bukarija o kom je pričao Bara. Zbog toga je Zvezda ispala iz Lige Evrope i ove sezone će igrati u Konferencijskoj ligi.

Do sada je Zvezdu vodio na devet utakmica i ima učinak od sedam pobjeda, jednog remija i jedan poraz.