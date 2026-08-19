Ko je Endi Bara? Juče doveo Rijeru u Zvezdu, danas "šuruje" s Dinamom i Barselonom

Endi Bara, poznati fudbalski agent, doveo je Alberta Rijeru u Crvenu zvezdu i pregovara sa Dinamom oko Livakovića.

Izvor: Youtube/RTL/Printscren

Približava se kraj ljetnjeg prelaznog roka i to znači da nas čeka posebno intenzivan period tokom koga će najviše posla imati fudbalski agenti. Jedan od onih koji ima "pune ruke posla" prethodnih dana je Endi Bara, jedan od najpoznatijih agenata svijeta, koji je u posljednjih sedam dana poslovao i sa Crvenom zvezdom i sa Dinamom iz Zagreba.

Vrlo brzo se dogovorio sa Zvezdom oko trenera Alberta Rijere, koga zastupa već godinama, a mnogo teže ide dogovaranje sa Dinamom oko transfera Dominika Livakovića koji se pretvorio u pravu sagu.

Livaković preko Barselone u Dinamo?

Izvor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Prema poslednjim informacijama koje je objavio portal "Indeks", Livaković bi mogao da se vrati u Dinamo iz Zagreba i to preko Barselone. "Najnoviji, senzacionalni zaplet duge sage kreirao je njegov menadžer Endi Bara (...). U igri je sada dogovor između Fenerbahčea i Barselone, a potom i Barselone i Dinama", objašnjeno je o jednom od čudnijih transfera koji nas čekaju ovog ljeta, ako se naravno dogodi.

Posljednjih šest mjeseci Livaković je bio na pozajmici u Dinamu za koji je igrao kako bi našao formu pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, tokom kog je bio prvi golman Hrvatske.

O čemu se radi? Dinamo ne može da plati obeštećenje od tri miliona evra koje je tražio Fenerbahče, tako da bi sada Bara preko Barselone mogao da ubijedi čelnike sa "Nou Kampa" da kupe Livakovića, a onda ga pošalju na pozajmicu na "Maksimir".

Kada bi se završila jednogodišnja pozajmica, Livaković bi se vratio u Barselonu gdje bi bio rezerva Đoanu Garsiji, čime bi taman popunio mjesto koje će ostati iza Voćeha Ščensnog koji planira da se (drugi put) penzioniše narednog ljeta. Naravno, svašta još u godinu dana može da se dogodi, ali na ovaj način bi se nastavili dobri odnosi Barselone i Dinama, sve to preko hrvatskog agenta koji ih je "spojio" još od Danija Olma.

Endi Bara doveo i Rijeru u Zvezdu

Vidi opis Ko je Endi Bara? Juče doveo Rijeru u Zvezdu, danas "šuruje" s Dinamom i Barselonom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Crvena zvezda je poslovala prije nekoliko dana sa Endijem Barom koga generalni direktor Zvezdan Terzić dobro poznaje. Bio je njegov gost na utakmici protiv Lila u Ligi Evrope prethodne jeseni, kada se navodno već dogovarao dolazak Rijere u Zvezdu, što je stopirano na godinu dana, a onda su im se putevi ponovo ukrstili poslije odlaska Dejana Stankovića.

Rijera je dogovorio dvogodišnju saradnju sa Zvezdom (ugovor vrijedan oko dva miliona evra) i već je počeo da radi na mijenjanju onoga što je zatekao, spreman da već protiv Viktorije iz Plzenja javnosti predstavi "svoju" verziju crveno-bijelih.

Takođe, Endi Bara je agent i Timiju Maksu Elšniku za koga se očekuje da ostane u Zvezdi i poslije ljetnjeg prelaznog roka.

Ko je Endi Bara?

U pitanju je bivši hrvatski fudbaler čiji roditelji potiču sa Kosova i Metohije, što mnogo nisu znali ni tokom njegove igračke karijere i kasnije kada je postao agent, odnosno menadžer. Zvao se Endi Valentić Bara i nosio je oba prezimena svojih roditelja, ali je nakon punoljetstva odlučio da "skrati" ime kako bi bio prepoznatljiviji.

Menadžersku karijeru Endi Bara počeo je još dok je profesionalno igrao fudbal u Legiji iz Varšave. Tada je pomogao srpskom fudbaleru Stanku Svitlici da napravi transfer u Bundesligu, a zatim je izgradio imperiju u evropskom fudbalu. Uglavnom je fokusiran na tržište u Španiji, ali je posredio i u velikom broju transfera koje su prethodnih godina pravili hrvatski klubovi i fudbaleri.

Između ostalog, Bara je zastupnik Danija Olma, koga je doveo u Dinamo Zagreb, pa u Lajpcig i onda Barselonu, a vodi brigu i o karijeri Đoana Garsije, Rodgiga Zalazara, Lovra Majrea, Horhea de Frutosa, Alvara Morate i mnogih drugih. Takođe, stoji iza projekta Kustošija, malog hrvatskog kluba koji dovodi talentovane fudbalere iz inostranstva i prodaje ih dalje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:40 Navijači Zvezde oterali igrače u svlačionicu nakon sramote u kvalifikacijama Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)