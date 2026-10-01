Sančez-Migaljon za MONDO: Nadam se da će Grobari uživati u Ligi šampiona kao i u Evroligi!

“Atmosfera je bila odlična, osjetiš da je ovo Balkan”, rekao je rukometaš Partizana i dugogodišnji španski španski reprezentativac Migel Sančez Migaljon nakon duela sa Borcem u Boriku, a onda prokomentarisao predstojeće izazove sa crno-bijelima u Ligi šampiona.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rukometaši Partizana u srijedu uveče osvojili su trofej Svesrpskog kupa savladavši Borac u Banjaluci rezultatom 37:26 u gotovo do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani Borik.

Crno bijele su do trijumfa sa po osam postignutih golova vodili Milija Papović i Migel Sančez Magiljon.

Dugogodišnji španski reprezentativac koji sa “crvenom furijom” ima bronzu sa Olimpijskih igara u Tokiju i Parizu, svjetsku bronzu 2023. iz Poljske i Švedske te srebro sa Evropskog prvenstva 2022. u Mađarskoj i Slovačkoj rekao je da je uživao igrati u Banjaluci.

"Atmosfera je bila stvarno, stvarno lijepa. Možeš osjetiti da je ovo Balkan. Stvarno je lijepo i dobro za Banjaluku i za naše Grobare koji su večeras došli da nas podrže. Utakmica je bila prilično teška na početku, imali smo nekih problema da uđemo u ritam, a i oni su na lak način postizali golove. Ali mislim da smo napravili velika poboljšanja u drugom poluvremenu i osvojili smo ovaj trofej koji nam je važan, jer svaki trofej je važan, pa tako i ovaj", rekao je Sančez-Migaljon u izjavi za MONDO.

U aprilu je napustio Benfiku poslije tri godine provedene u Lisabonu i priključio se crno-bijelima, al ii treneru Raulu Gonzalesu, sa kojim je sarađivao ranije u Sijudad Realu. Partizan je u međuvremenu izgradio moćnu ekipu i ove sezone igraće u EHF Ligi šampiona. Nakon poraza od Fihsea i Porta naredni test Sančez-Migaljon i njegovi saigrači imaće 7. oktobra kada gostuju Vespremu.

"Igramo protiv Vesprema koji je jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona. Moramo mnogo da napredujemo, imamo mlade igrače koji mogu da rastu i moramo da se fokusiramo na to, na napredak u svakoj utakmici i da damo sve od sebe", poručio je iskusni 31-godišnji rukometaš.

On je istakao da je izuzetno važno što se Partizan poslije 13 godina vratio u EHF ligu šampiona.

"Za Beograd i za ovaj klub mislim da je sjajno imati mjesto u Ligi šampiona. Trenutno smo fokusirani samo na napredak. Znam da klub raste veoma brzo i uzbudljivo je to gledati. Mislim da Beograd zaslužuje ovakav tim. Pokušaćemo da napredujemo i da pokažemo da želimo najveće stvari za ovaj klub", rekao je španski rukometaš.

Navijači Partizana tako osim učešća košarkaša u Evroligi imaju priliku da gledaju svoje ljubimce i u najelitnijem rukometnom takmičenju.

"Mislim da su Grobari stvarno, stvarno uzbuđeni zbog ovoga i nadam se da će uživati sa nama kao što uživaju i u Evroligi i da će pokazati svoju strast", rekao je Sančez-Migaljon na kraju kratkog razgovora za MONDO.