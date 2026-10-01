Barbarez pred Švedsku: "Fokus je na tri boda, a Džekino prisustvo u svlačionici je najbolja motivacija"

Reprezentacija BiH u petak od 20.45 u Zenici dočekuje selekciju Švedske u okviru Lige nacija, a susret nosi posebnu emotivnu težinu jer označava oproštaj dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke.

Izvor: Promo/FS BiH

Izuzetno emotivno biće u petak na "Bilinom polju" u Zenici (petak, 20.45), gdje će reprezentacija BiH igrati meč trećeg kola Lige nacija protiv Švedske. Na ovom meču od dresa "zmajeva" oprostiće se kapiten Edin Džeko, koji je odlučio da se povuče iz reprezentacije.

Na konferenciji za medije uoči duela sa Šveđanima selektor Sergej Barbarez naglasio je da je takmičarski cilj i dalje u prvom planu, bez obzira na Džekin oproštaj.

Selektor se na samom početku osvrnuo na atmosferu oko oproštaja kapitena, istakavši da je Edin Džeko jedan od rijetkih pravih šampiona koje je BiH imala.

"Danas smo ovdje svi prvenstveno radi njega i sami vidite šta on znači za ovu državu. Mi smo mala zemlja koja nema puno šampiona u fudbalu, ali on je jedan od njih. Momenat će sutra biti vrlo emotivan za sve nas, a pogotovo za njega. Pokušaćemo to izbalansirati sa značajem utakmice. Srećom, ovo nije prijateljski meč, već zvanična utakmica za bodove, tako da će fokus ostati na terenu. Što se tiče motivacije, biće dovoljno samo to što Edin sjedi s momcima u svlačionici", poručio je Barbarez.

Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Govoreći o taktičkim zamislima i promjenama u igri u odnosu na prethodne mečeve, Barbarez navodi da reprezentacija ne odstupana od svog prepoznatljivog sistema.

"Mi ne mijenjamo sistem, niti odstupamo od onoga što gajimo od početka. Želimo imati efektivan posjed, igrati sa dosta kvalitetnih dodavanja i opasnošću iz drugog plana. Fudbal je jednostavan i treba ga tako držati - prvi kontakt, malo hrabrosti i kvalitetno prosljeđivanje lopte. Pohvale rumunskih legendi prijaju, ali od komplimenata se ne živi niti pobjeđuje. Naš cilj je da nastavimo ovim putem i potvrdimo dobar rad."

Raduje i činjenica da je zdravstveni bilten reprezentacije u potpunosti povoljan uoči važnog okršaja.

"Svih 26 igrača su zdravi, spremni i željni igre. Niko se ne štedi i ulazimo u meč bez ikakvih kalkulacija. Nakon četiri osvojena boda na dva teška gostovanja, ulazimo u seriju domaćih utakmica. Utakmice u Zenici su ponovo postale emotivne, čitava država je uz nas i taj element domaćeg terena moramo iskoristiti kao naš veliki plus", poručio je selektor "zmajeva".

Nakon četiri boda iz dva meča sa Poljskom i Rumunijom, nema sumnje da će duel sa Šveđanima biti najteži do sada. Skandinavska selekcija upisala je maksimalnih šest bodova u prva dva kola.