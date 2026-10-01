Jirgena Klopa pitali za vjeru, naciju i rasu njemačkih fudbalera: "Neću ni sekund da pričam o takvim glupostima"

Jirgen Klop je bio jako bijesan zbog pitanja na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom u Ligi nacija.

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Njemačka igra sa Srbijom od 20:45, a na tom meču ćemo vidjeti i jednog Srbina u timu Jirgena Klopa. A o etničkom sastavu svog tima je morao da odgovara selektor "pancera". Pred meč u Minhenu novinari su ga pitali o objavama na društvenim mrežama u kojima se navodi da mu tim "nije dovoljno njemački" i "nije dovoljno bijel".

"Neću im posvetiti ni trenutka", rekao je Klop koji je isprva naglasio da takve komentare nije ni vidio. Onda je ipak proširio svoj odgovor, prenosi "Tagesšpigel".

"Nema nikakvog razloga trošiti vrijeme na takve ljude. Neću im posvetiti ni trenutka svojih misli. U svakodnevnom životu nemam vremena za gluposti, a nemam ga ni za društvene mreže. Potpuno je ludo da se takve stvari uopšte pojavljuju", izjavio je Jirgen Klop.

Njemački tim već godinama ima šarenolik sastav kako etnički, tako i vjerski, rasno... Ipak, selektor Njemačke je naglasio da tim funkcioniše sjajno.

"Njihov suživot ne može biti bolji. Svijet bi trebalo da se ugleda na sportsku svlačionicu. Tamo se svako poštuje zbog onoga što on istinski jeste, a ne diskredituju ga zbog nečijih pogrešnih stavova. Tačka!", poručio je iznervirani selektor Njemačke.

Šta je još rekao Klop?

"Hvala što podsjećate njemačku publiku na Andriju Maksimovića", zahvalio se selektor Njemačke: "Ja ga volim. Bio sam tu kada je tek krenuo. On je igrao kao jako mlad tamo, kreativan je. Igrači kakav je on imaju sjajnu intuiciju, mislim da će u budućnosti samo dodatno napredovati."

Takođe je pomenuo Vojvodinu i Miroslava Tanjgu na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom gdje Njemačka u Ligi nacija juri svoju prvu pobjedu.

"Miroslav Tanjga, zaboravili ste, uradio je odličan posao u Vojvodini iz Novog Sada, ali više nije glavni nakon zaista dobre sezone. Možda to malo pokazuje koliko sve brzo ide", rekao je Klop.