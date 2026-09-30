Jirgenu Klopu nejasno zašto je Srbija loša u fudbalu: "Mnogo ste emotivni"

Selektor Njemačke Jirgen Klop dobio je zanimljivo pitanje na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom.

Izvor: Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Srbije gostuju selekciji Njemačke u četvrtak od 20.45 u A Ligi nacija, a očekivanja pred ovaj duel iznio je selektor "pancera" Jirgen Klop. Oba tima su poražena od Grčke u ovom reprezentativnom "prozoru", a njemački stručnjak je sklon iznenađenjima, pošto je za tri utakmice objavio dva spiska.

Trebalo bi da izabranici Veljka Paunovića imaju nešto lakši zadatak jer će Nijemci igrati bez kapitena, a zbog povrede je otpao Šloterbek. Klop je bez okolišanja rekao šta misli o srpskom fudbalu i priznao da mu neke stvari nisu jasne..

"Desilo se to u posljednjem treningu, Niko je prilikom zagrijavanja bez ikakvog kontakta zadobio povredu, morali smo da intervenišemo. Samo sutra neće da igra, a poslije će biti tu sa nama. Sa Nikom Kovačom sam pričao, nesrećna okolnost. Sve drugo je pozitivno, mi smo u nedjelju uveče stigli u naš trening kamp. Trenirali smo u ponedjeljak i utorak. Jutros smo takođe trenirali, sada smo tu. Bili su izuzetno razočarani nakon poraza. Meč je bio dobar, sve je to proces i dio je toga. Bilo nam je važno da smo prilikom povratka kući vidio da stvari funkcionišu. Tu smo, spremni smo koliko je moguće i sve smo uradili što je do nas. Sutra ćemo igrati protiv Srbije koja je 'vruća' i koja se pokazala. Mogli su i da pobijede Grčku", rekao je Klop na startu konferencije.

Ko će sutra istrčati na teren? "Sutra će ekipa koja je imala najviše nastupa. Sve treba da se stavi na to, da se vidi ko će da bude kapiten. Ne treba da pričamo o Kimihu, on nije tu. Kada imate takvu situaciju igraju igrači koji imaju najviše utakmica i tako će biti sutra. Što se tiče sastava neće se reći dan prije utakmicu, nakon svega ćemo vidjeti kako će biti. Svi igrači to znaju kada bude došlo do toga", jasan je Klop.

Još jednom se osvrnuo na poraz od Grčke. "Neće biti drugačije. Moramo da budemo dominantni, da imamo puno posjeda, da uradimo isto. Gledali smo snimke, uzeli smo to u obzir. Srbija je takva da imaju veliko iskustvo, ne samo Tadić, dugo se poznaju, stariji su. Dobri igrači, izuzetni. Moramo dobro da se spremimo. Imaju poseban mentalitet, nije dobar trenutak za srpski fudbal, ali oni osjećaju koliko je važna ova utakmica. Oni su se borili. Mi do kraja nismo koristili naš tim protiv Grčke. Imali smo to, dobro smo se branili protiv njih. Taj gol što smo primili je dobar primjer. Imali smo ubacivanja iz Grčke, dobro smo to radili, ali odbrana, povremeno nije bila dobra. Mogli smo da očistimo to, zadnja linija se ne pomijera, stoji na pet metara. Svi koji su bili naprijed. Flo, Džoni, Junes, nisu bili tu. Nije jedan pojedinac kriv. Mi smo imali mogućnosti, ako smo mi ozbiljni naprijed, ne mora niko da trči pozadi. Da ostane 0:0. To nije rezultat snova, ali je bolje nego da izgubimo 0:1."

Bilo je kritika poslije poraza... "Nisamo to primijetio, ali sa ljudima nema razloga da moramo o njima da razmišljamo, nema prostora za te gluposti, da gledam društvene mreže... Svako može da kaže to, prije nije bilo interneta, prije je morao da napiše pismo, da stavi markicu na kovertu i pošalje. NIsam ni počeo da razmišljam, oni već pišu, to je ludnica. Nije samo kod nas tako. U Kampu je suživot, ponašanje za poželjeti. Uzmite primjer fudbala, znam situaciju u svlačionicu, svako se respektuje. Niko nije diskreditovan. To je moje mišljenje."

Znaju li Srbi da igraju fudbal?

Vidi opis Jirgenu Klopu nejasno zašto je Srbija loša u fudbalu: "Mnogo ste emotivni" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Radio je sa mnogim Srbima u karijeri, zbog čega srpski fudbaleri nemaju više uspjeha? "Vau... Iskreno ne znam. Znam da ste emotivni, da dosta o tome razmišljate. Vaši igrači brzo odlaze u velike lige. I to je uglavnom u Premijer ligu. Sve to pokazuje koliko brzo ide. Ali ne mogu da shvatim koji je generalni problem srpskog fudbala".

Upitan je i o Andriji Maksimoviću sa kojim je sarađivao u Red Bulu. "Hvala što podsjećate njemačku publiku na njega. Ja ga volim, bio sam tu kada je tek krenuo. On je igrao kao jako mlad tamo, kreativan je. Igrači kakav je on imaju sjajnu intuiciju, mislim da će u budućnosti dosta napredovati", rekao je Klop.

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(MONDO)