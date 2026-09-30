Reprezentacija Srbije je imala posljednji trening u Srbiji pred put u Njemačku.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je posljednji trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi pred duel sa Njemačkom u UEFA Ligi nacija.

Selektor Veljko Paunović nastavlja da podmlađuje sastav, pa je nakon Ognjena Mimovića, koji je ranije prekomandovan iz mlade selekcije, među "orlove" priključen i štoper Stefan Gudelj. Fudbaler reprezentacije do 21 godine biće na raspolaganju stručnom štabu za nastavak akcije u Ligi nacija.

Vidi opis Srbija odradila posljednji trening pred put: Paunović pozvao štopera da pomogne "orlovima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Srpska ekspedicija u srijedu po podne putuje u Minhen, gdje će u večernjim satima biti održana zvanična konferencija za medije uoči utakmice sa domaćom selekcijom.

Duel Njemačke i Srbije na programu je u četvrtak od 20.45 časova na "Alijanc areni" u Minhenu.

Srbija oslabljena u Njemačkoj

Iako je selektor Paunović pozvao Mimovića i Gudelja u tim, "orlovi" su ipak oslabljeni. Sergej Milinković-Savić neće moći da igra u Ligi nacija na mečevima protiv Njemačke i Holandije. Fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena u meču protiv Njemačke u Minhenu i za najboljeg fudbalera - Strahinja Pavlović se takođe povrijedio.

Veljko Paunović odranije ne može da računa na Nikolu Milenkovića, sada je ostao i bez Strahinje Pavlovića, što znači da će Srbija imati neprepoznatljivu odbranu protiv Njemačke. Tu su Srđan Babić, Strahinja Eraković, Nikola Simić i Nemanja Gudelj koji mogu da igraju kao štoperi, dok su od bekova tu pomenuti Mimović i Terzić, odnosno Filip Kostić.