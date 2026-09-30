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Srbija odradila posljednji trening pred put: Paunović pozvao štopera da pomogne "orlovima"

Srbija odradila posljednji trening pred put: Paunović pozvao štopera da pomogne "orlovima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije je imala posljednji trening u Srbiji pred put u Njemačku.

Fudbaleri Srbije trenirali pred meč sa Njemačkom u Ligi nacija Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je posljednji trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi pred duel sa Njemačkom u UEFA Ligi nacija.

Selektor Veljko Paunović nastavlja da podmlađuje sastav, pa je nakon Ognjena Mimovića, koji je ranije prekomandovan iz mlade selekcije, među "orlove" priključen i štoper Stefan Gudelj. Fudbaler reprezentacije do 21 godine biće na raspolaganju stručnom štabu za nastavak akcije u Ligi nacija.

Srpska ekspedicija u srijedu po podne putuje u Minhen, gdje će u večernjim satima biti održana zvanična konferencija za medije uoči utakmice sa domaćom selekcijom.

Duel Njemačke i Srbije na programu je u četvrtak od 20.45 časova na "Alijanc areni" u Minhenu.

Srbija oslabljena u Njemačkoj

Iako je selektor Paunović pozvao Mimovića i Gudelja u tim, "orlovi" su ipak oslabljeni. Sergej Milinković-Savić neće moći da igra u Ligi nacija na mečevima protiv Njemačke i Holandije. Fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena u meču protiv Njemačke u Minhenu i za najboljeg fudbalera - Strahinja Pavlović se takođe povrijedio.

Veljko Paunović odranije ne može da računa na Nikolu Milenkovića, sada je ostao i bez Strahinje Pavlovića, što znači da će Srbija imati neprepoznatljivu odbranu protiv Njemačke. Tu su Srđan Babić, Strahinja Eraković, Nikola Simić i Nemanja Gudelj koji mogu da igraju kao štoperi, dok su od bekova tu pomenuti Mimović i Terzić, odnosno Filip Kostić.

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Tagovi

orlovi Srbija Njemačka Liga nacija

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