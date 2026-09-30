Đoković zabrinuo sve u Pekingu: Tražio pomoć ljekara usred meča, jasno je šta ga muči

Novak Đoković je u prvom kolu turnira u Pekingu odmah tražio ljekarsku pomoć. Djeluje da su u pitanju problemi sa disanjem i dijafragmom.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Novak Đoković igra na startu turnira u Pekingu protiv Nuna Boržeša. I od samog početka meča je vidljivo da ima određene probleme. Prvenstveno zdravstvene. Vidjelo se da se muči sa disanjem, da postoje određeni problemi prilikom kretanja.

Odmah je napravio brejk u prvom setu, dobio ga sa 6:2 i onda su se problemi dodatno pogoršali. Došlo je do te mjere da je tražio ljekarsku pomoć između petog i šestog gema u drugom setu. Nije mogao više da izdrži.

Uslijedio je medicinski tajm-aut, ljekar je bio pored njega. Vidjelo se da ima probleme u predjelu dijafragme, tu je doktor držao ruku i tražio način kako da mu pomogne i olakša.

Detalj koji je svakako zabrinuo navijače srpskog tenisera. Posebno pošto je cijela dvorana u Pekingu na njegovoj strani i navija za njega. U Kini ga obožavaju, a i Srbin voli tamo da igra pošto ima skor 29-0 na ovom turniru.