Jelena Đoković poslala poruku Novaku pred meč u Kini: "Ne treba mu zmaj"

Jelena Đoković je objavila fotografiju sa Novakom Đokovićem, neposredno pred početak turnira u Kini

Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf

Jelena Đoković je objavila fotografiju sa Novakom u kojoj su najbolji teniser svijeta svih vremena i njegova supruga u zagrljaju. Objava na društvenim mrežama je osvanula neposredno pred start turnira u Kini gdje će Srbin zaigrati poslije 11 godina.

Novak Đoković na teren izlazi u srijedu od 13 časova, a rival u Pekingu će mu biti Nuno Boržesa. Povratak u Kinu nije samo prilika najboljeg svih vremena da prikupi dovoljan broj poena za Završni masters, već je i prilika da na mestu na kojem je nepobjediv nastavi tradiciju. Čini se, podrška mu neće nedostajati, pošto se Jelena Đoković već oglasila na društvenim mrežama.

U objavi u kojoj se nalaze tri fotografije, jedna sa Novakom Đokovićem i dvije na kojima je sama, Jelena je poslala simboličnu poruku. "Moje. Ne treba mu zmaj", napisala je Jelena uz emotikon zmaja.

Supruga Novaka Đokovića u opisu je dodala i da željno iščekuje knjigu koja je od 29. septembra u prodaji. Riječ je o delu "Threshing Day" (Dan odabira) u kojem su glavna tema zmajevi i studenti, a radnja se odvija u svijetu Basgijat koledža.

Kad Novak Đoković igra u Kini?

Novak Đoković se poslije decenije vratio u Peking, na turnir na kojem ima nestvaran skor 29-0. Ujedno, Peking neće biti jedino mjesto u Kini gdje će igrati srpski teniser, pošto ćemo ga gledati i u Šangaju. Đoković će meč prvog kola igrati protiv portugalskog tenisera Nuna Boržesa, a njihov susret u sredu zakazan je kao četvrti na centralnom terenu. To znači da neće početi prije 13.00 časova po vremenu u Srbiji. Očekuje se da i u nastavku turnira Đoković igra u sličnim terminima, odnosno pri kraju programa za taj dan.

Ukoliko srpski teniser uspješno prođe prvu prepreku, čeka ga još jedan veliki izazov. U drugoj rundi igraće protiv boljeg iz meča Huan Martin Serundolo - Junčaokete Bu. Očekuje se da Argentinac bez većih problema savlada domaćeg predstavnika, dobitnika specijalne pozivnice.

Novaku bi Saša Zverev mogao da bude protivnik već u četvrtfinalu, a u eventualnom polufinalu mogao bi da igra protiv Danila Medvedeva. Na drugoj strani žrijeba, pa samim tim i potencijalni rivali u finalu, su Feliks Ože-Aljasim, Flavio Koboli i Aleks De Minor. Ali, da sačekamo sa tim - ima Novak mnogo posla prije borbe za titulu.

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(MONDO)