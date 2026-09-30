Preminuo nekadašnji engleski fudbaler: Bio je budućnost, a onda usmrtio dvoje za volanom

Preminuo je Kortni Mepen-Volter, bivši engleski fudbaler, čija je karijera obilježena tragedijom i zatvorskom kaznom zbog saobraćajne nesreće.

Izvor: Joel Goodman / Zuma Press / Profimedia

Preminuo je bivši engleski fudbaler Kortni Mepen-Volter (32), nekada najveći talenat zemlje, kapiten omladinske reprezentacije i biser Mančester sitija. Nije navedeno od čega je preminuo.

Nažalost, njegova karijera, a i život jedna su od najstrašnijih priča o neuspjehu, jer je još kao mlad igrač morao u zatvor jer je uzrokovao smrt dvoje ljudi, brata i sestre, u saobraćajnoj nesreći. Logično, istog trenutka je dobio otkaz u Mančester sitiju te 2013. i otišao na služenje zatvorske kazne od 16 mjeseci.

Tom prilikom je vozio dedin automobil Mercedes C220 i udario Nisan Mikru u kojoj su sjedili nesrećni brat i sestra, Kulvant Sing (32) i Ravel Kaur (37), koje su dežurne službe proglasile mrtvi na licu mjesta. Mepen-Volter je pušten iz zatvora nakon što je odslužio polovinu kazne i onda je igrao za niz niželigaša, Karlajl junajted, Eštoj junajted, Stokport kaunti, Glosop Nort End, Čorli... Njegov posljednji tim bio je Buri, iz kojeg je otišao 2025.

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

U međuvremenu je 2019. godine uhvaćen za volanom u alkoholisanom stanju i zabranjena mu je vožnja na 22 mjeseca. Imao je tom prilikom dvostruko više alkohola u krvi nego što je dozvoljeno i vozio je u centru Mančestera. Takođe mu je izrečena kazna od 12 mjeseci rada u zajednici, tokom kojih je trebalo da odradi 80 sati neplaćenog rada.

"Znam šta vjerovatno mislite i šta svi drugi misle. Vjerovatno će me nazivati svakakvim imenima i to zaslužujem. Jednostavno me je sramota.“

Na sudu je tom prilikom advokatica fudbalera navela da alkohol nije imao nikakvu ulogu u smrti gospodina Singa i gospođe Kaur 2013. Oni su su 2001. godine došli iz Avganistana u Veliku Britaniju kako bi započeli novi život nakon što su pobjegli od progona talibana.

(MONDO)