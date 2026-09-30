Emotivna poruka Damira Mikeca za Zoranu Arunović: "Neke priče ne mogu da se završe jednom rečenicom"

Zorana Arunović odlučila je da stavi tačku na karijeru i da ode u penziju, a njen prijatelj i partner sa strelišta Damir Mikec joj je poslao emotivnu poruku.

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Zorana Arunović iznenadila je mnoge odlaskom u penziju. Vijest o kraju karijere je bila neočekivana, pa je tako i njen prijatelj i partner sa strelišta Damir Mikec odlučio da se oglasi.

Njih dvoje zajedno su imali mnogo uspjeha u miksu, najveći je svakako iz Pariza. Tamo su na Olimpijskim igrama "upucali zlato" i to su proslavili suzama na podijumu. Sada, kada je saopštila da je kraj, Damir se oglasio.

Njegovu poruku sa društvenih mreža prenosimo u cijelosti:

"Neke velike priče jednostavno ne mogu da se završe samo sa jednom rečenicom, tako da Zorana, hvala ti za sve ove godine, za svako takmičenje, svaku medalju, svaku pobjedu, ali i za sve one trenutke koje samo nas dvoje znamo.

Hvala ti što smo kroz sve ove godine zajedno ispisivali jednu posebnu priču koja će još dugo dugo ostati ispisana u istoriji srpskog sporta.

Od prvih zajedničkih takmičenja, pa sve do olimpijskog zlata u Parizu, bilo je tu svega i svačega, i lijepih i teških trenutaka, nervoze, radosti, treme, razočaranja, pa i smijeha do suza kada smo na evropskom mislili da je finale završeno, a ostao nam je bio još jedan hitac kada smo osvojili bronzu... Mnogo je tu uspomena koje će ostati zauvijek!

Biti tvoj miks partner bila je velika čast, sada počinje jedno novo poglavlje u tvom životu, a ja ti želim da u njemu pronađeš sve ono za šta sigurno tokom svih ovih godina nije bilo dovoljno vremena. Hvala ti Zorana još jednom, na svemu što smo prošli zajedno.

Uživaj u svemu što tek dolazi.

I za kraj naše slike za sva vremena", poručio je Mikec koji je uz to okačio neke njihove zajedničke fotografije.

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Pogledajte 02:27 Zorana Arunović ide u penziju Izvor: Privarna arhiva Izvor: Privarna arhiva

(MONDO)