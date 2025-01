"Reći ću njeno puno ime, da zapamtite": Zorana uzela zlato u Parizu, pa se raspala zbog Bobane!

Zorana Arunović nije mogla da sakrije emocije kada je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Velika je bila sreća, ali i velika tuga jer Bobana Veličković nije bila tu.

Kada su srpski strelci Zorana Arunović i Damir Mikec donijeli zlatnu medalju sa Olimpijskih igara u miks dublu prvo smo vidjeli veliko slavlje, ali onda su krenule i suze. Uspjeli su Zorana i Damir da u dramatičnom finalu budu bolji od Turske, a kada je došla na red dodjela medalja odmah su se sjetili Bobane Veličković.

Nakon što su emotivno odslušali "Bože pravde", Zorana Arunović nije mogla da sakrije emocije. Ona je pobjednički govor posvetila ne sebi, svojoj karijeri i višedecenijskom nastojanju da konačno dođe do olimpijske medalje, već svojoj tragično nastradaloj drugarici.

"Te 2020. smo izgubili člana tima i više od toga, prijatelja. Govorila sam da ću uvijek pričati o njoj jer nam je značila puno, zaslužila je da živi kroz nas i naš uspjeh. U Tokiju sam htjela da osvojim medalju kažem da je to za nju, ali koristim ovu priliku da kažem da ima svoj dio u ovoj mojoj medalji. Uspomene na nju žive i živjeće dok mi što smo je voljeli čuvamo sjećanje na nju. Reći ću njeno puno ime da je i vi zapamtite, Bobana Momčilović Veličković!", rekla je veoma emotivna Zorana Arunović koja je istakla da je 23 godine sanjala olimpijsku medalju i dočekala ju je.

Zorana uvijek priča o Bobani

U svakom svom obraćanju Zorana Arunović se trudi da spomene Bobanu Momčilović-Veličković, a u jednom intervjuu je rekla da će, dok su njena sestra Jelena i ona aktivne, uvijek biti živa uspomena na srpsku veliku šampionku. Nažalost njen život je prije vremena bio gotov, ali uspomena ostaje.

"Bobana je bila veliki dio naših života, sportskog i ličnog i dok god smo Jelena i ja žive, ona će kao osoba da stoji i hvala onome ko je postavio to pitanje, podstakao me je da pričamo o tome. Zaslužuje da se zna više o njoj, da se više priča o njoj, jer je bila fenomenalna osoba, divan prijatelj i nedostaje nam svakog dana. Moja inicijalna ideja na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada sam išla naravno na medalju, da ako dođem do medalje, da je posvetim njoj. Imala je zaista veliki uticaj na moj život, bila je moj veliki prijatelj i neko koga sam više viđala nego sopstvenu porodicu i majku. Nažalost, tada se to nije desilo, ali ova medalja ima jedan dio nje, ona ima svoj dio ovdje. Ne znamo gdje je i gdje god da je, nadam se da je ponosna na nas, na ovo što radimo i da će se o njoj uvijek pričati. Dok god smo mi tu, o njoj će se pričati i o njoj će se znati", dodala je Arunović.

Sada je donesena presuda

Četiri i po godine nakon tragične smrti trofejne sportistkinje, pravda je konačno stigla. Prvostepenom presudom je na četiri godine zatvora i pet godina zabrane bavljenja medicinom kažnjen ljekar dr Zoran Roško koji je vodio njenu trudnoću. Bobana Momčilović-Veličković preminula je 21. juna 2020. godine od eklampsije, stanja u koje je zapala nakon porođaja carskim rezom u bolnici u Zaječaru.

