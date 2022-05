Boba u kritičnom stanju, a ja ne smijem da kažem ženi! Mikec objavio potresno pismo o smrti olimpijke: Tražimo odgovore!

Damir Mikec oglasio se potresnim pismom povodom dvije godine od smrti srpske olimpijke Bobane Veličković.

Smrt srpske olimpijke Bobane Veličković šokirala je Srbiju prije dvije godine, a njen suprug Miroslav Momčilović nedavno je objavio nove detalje i zbog toga zahtijeva hitnu istragu povodom dešavanja nakon njenog porođaja.

Objavio je potresnu prepisku sa doktorom koji je vodio trudnoću Bobane Veličković u kojoj ima jezivih detalja, a sada se u borbu za istinu uključio i njen kolega Damir Mikec. Srebrni sa Olimpijskih igara u Tokiju objavio je pismo u kome je skrenuo pažnju na sve ono što se dogodili Bobani, ali i njegovoj supruzi Melisi.

Njegovo pismo koje je objavljeno na portalu "24sedam" prenosimo u cjelosti.

"Nažalost, Bobe nema, više nije sa nama. Prošle su skoro već dvije godine od kako i dalje nemamo odgovor na pitanje zbog čega je morala da nas napusti... Pogotovo kada se 'po defaultu' zna da svaka trudnica sa dijabetesom potencijalno, odnosno sigurno spada u grupu rizičnih trudnoća, a po našim saznanjima, nije tako tretirana. Zbog čega? Prema svemu ovome što danas znamo, osjećam potrebu da podignem i svoj glas i zatražim od nadležnih organa da se istina sazna, isključivo iz razloga da se to više ne bi dešavalo, pogotovo u 21. vijeku".

Iz prve ruke sam iskusio agoniju visokorizične trudnoće sa svojom suprugom. Nemaju sve žene istu trudnoću, to dobro znamo, neke uživaju u najboljem trenutku svog života, dok druge zaista daju svoj život da bi donijele drugi na ovaj svijet.

Kada smo saznali da je Bobana trudna, svi smo se iz moje porodice mnogo radovali, naročito moja supruga Melisa, jer smo u nekoliko navrata pričali sa Bobanom na tu temu i znamo kolika je ogromna bila njena želja da se ostvari u ulozi majke. Mi smo dobili sina 2015. godine i uvijek kada bi se njih dvije vidjele, to je bila glavna tema. Bobana je bila veoma znatiželjna kako je biti majka, kakve radosti to donosi... a Meli bi joj do detalja prenosila njena iskustva, koje je Boba bez treptanja slušala. Nekoliko mjeseci nakon saznanja da je Boba trudna smo i sami saznali da i mi čekamo drugo dijete. Od početka trudnoće, Melisa je imala veoma komplikovanu sliku, zbog čega smo odlučili da dugo vremena ta vijest ostane samo u bližoj porodici, kako bi ona imala što veći mir. Sve se to dešavalo u počecima koronavirusa, kada ići kod ljekara uopšte nije bilo poželjno...

Onda je stigla vijest da nam je Boba u kritičnom stanju, jako smo se svi brinuli. Nisam htio to da kažem Melisi, namjerno da ne bi imala dodatni stres, jer smo i sami prolazili kroz tešku trudnoću, u nekoliko navrata je bila primljena u bolnicu, imala visok pritisak, dehidrataciju, krvarenje... bila na infuziji.

Usred ove situacije, dobijam vijest da naša Bobana ipak na kraju nije izdržala i da je preminula. Taj trenutak ne mogu da vam opišem, sa jedne strane sam u šoku, naše Bobe više nema, a sa druge strane, jako zabrinut o Melisinom stanju.

Užasan osejćaj, razgovaram sa kolegama iz reprezentacije, kako bi nam makar malo bilo lakše, ali utjehu nismo mogli pronaći. A Melisa.. kao da je nešto predosjetila, pita me taj dan, kako je Boba? ... plakala je i neko vrijeme nije pričala... kada je došla do riječi, htejla je da zna i čuje sve detalje. Nažalost, ni mi ih dan danas nakon dvije godine nemamo u potpunosti, njen odlazak je i dalje pod velom misterije, sa nerazjašnjenim detaljima, ko je i da li je negdje pogriješio, ovo se mora izgurati do kraja, da se nadležni organi izjasne. Jeste da nam to našu Bobu neće vratiti, ali mora da se zna zbog čega se to desilo. I dan danas je, što kaže kolega Sebić, mi kolege očekujemo na svakom takmičenju da će se pojaviti iza nekog ćoška, sa onim njenim blaženim smiješkom...

Melisin porođaj je bio jako težak, stavili su joj pogrešno epidural, tek su iz osmog puta uspjeli i to u toku porođaja?! Nakon što je donijela zdravu ćerkicu na ovaj svijet, dolazi do daljih komplikacija, te su Melisu morali da uspavaju kako bi uradili još jednu intervenciju... A ja... sjedim kući i čekam vijesti... drugo ništa ne mogu. u bolnicu ne smijem, korona je... a i da jesam tamo, još bi mi gore bilo, jer što kaže i Miša, ne mogu ništa da pomognem. Bogu hvala, sve se dobro završilo, a kako kaže i sama Meli, u tim njenim kritičnim trenucima, samo joj je Boba bila u mislima... Sve u svemu osjećam potrebu da zbog Bobane i mog iskustva koje sam prošao sa svojom suprugom podijelim ovo sa vašim čitaocima, s obzirom da ste vi jedini izrazili želju za tim, i hvala vam za to, hvala za ovu borbu za istinom.

Nije fer da smo izgubili prije svega jednog odličnog čovjeka, vrhunskog sportistu, predivnu koleginicu, zlatnu majku koja nije stigla da uživa najljepše trenutke sa svojim sinom. I ono što najviše boli, pored svih uspjeha i medalja, nije ostvarila njen najveći san, da se ostvari kao majka. Kako je i kroz šta sve Bobana prošla, ne smije više da se ponovi, i baš zbog toga tražimo odgovore.

Ja sam imao sreće, nažalost, Boba, odnosno Miša, nije...", zaključio je Mikec u svom pismu.