"Bobana, gdje god da si, nadam se da si ponosna!" Potresan govor Zorane Arunović kida dušu

Zorana Arunović emotivno je govorila poslije najvećeg uspjeha u karijeri.

Zorana Arunović ostvarila je u tandemu sa Damirom Mikecom uspjeh karijere, jer je u Parizu postala olimpijska šampionka. Heroina srpskog i svetskog streljaštva bila je odmah poslije uspjeha u Francuskoj upitana za preminulu srpsku reprezentativku Bobanu Momčilović Veličković, a o njoj je govorila i tokom večeri, na ceremoniji u "Srpskoj kući" u Parizu.

Zorana je govorila veoma emotivno o koleginici koja je preminula 21. juna 2020. godine, od komplikacija poslije porođaja. "Znate kako, nisam uopšte očekivala takvo pitanje, ali koliko mi je bilo neočekivano, toliko mi je bilo i drago. Nismo samo mi ti koji mislimo na nju i koji je nosimo ovde, već ima još ljudi koji je se sjećaju. Naravno, za one koji nisu upoznati o čemu se radi, pitali su me danas za Bobanu, koja budi dosta emocija kod nas ovde. Kad se sve to dešavalo rekla sam i uvijek ću govoriti da ljudi brzo zaboravljaju, stvari se dešavaju, a neke se brzo zaboravljaju", kazala je Arunović.

Bobana Veličković rođena je u Boru 1990. godine, njena disciplina bila je vazdušni pištolj i bila je trostruka evropska prvakinja u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Učestvovala je na Olimpijskim igrama u Londonu i u Rio de Žaneiru. Svako pominjanje njenog imena budi snažne emocije kod Zorane Arunović.

"Bobana je bila veliki deo naših života, sportskog i ličnog i dok god smo Jelena i ja žive, ona će kao osoba da stoji i hvala onome ko je postavio to pitanje, podstakao me je da pričamo o tome. Zaslužuje da se zna više o njoj, da se više priča o njoj, jer je bila fenomenalna osoba, divan prijatelj i nedostaje nam svakog dana".

Zorana je rekla da će uvijek i u svakoj prilici govoriti o Bobani i da će pažljivo čuvati sjećanje na nju. "Moja inicijalna ideja na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada sam išla naravno na medalju, da ako dođem do medalje, da je posvetim njoj. Imala je zaista veliki uticaj na moj život, bila je moj veliki prijatelj i neko koga sam više viđala nego sopstvenu porodicu i majku. Nažalost, tada se to nije desilo, ali ova medalja ima jedan dio nje, ona ima svoj dio ovde. Ne znamo gdje je i gdje god da je, nadam se da je ponosna na nas, na ovo što radimo i da će se o njoj uvijek pričati. Dok god smo mi tu, o njoj će se pričati i o njoj će se znati", dodala je Arunović.

