Mikecova dominacija u Parizu! Zorana opet nije uspjela, ali sa Damirom će imati još jednu šansu

Damir Mikec se, kao prvoplasirani u današnjim kvalifikacijama, plasirao u finale takmičenja vazdušnim pištoljem na Olimpijskim igrama. Finale na strelištu u Šatoruu je na programu u nedjelju od 9.30.

Uz Damira, prvog dana OI startovala je i Zorana Arunović, koja se nije kvalifikovala za finale. Zauzela je deseto mjesto, a od plasmana među osam najboljih su je dijelila svega dva kruga.

Mikec je gotovo tokom cijelih kvalifikacija bio u vođstvu. U prvih deset hitaca je pogodio 99 od mogućih 100 krugova i od tada skoro stalno bio na čelu. Jedini malo lošiji hitac u kvalifikacijama („osmica“ u 30. hicu) ga je nakratko pomjerio sa prvog mjesta, ali poslije toga je nanizao šest uzasopnih „desetki“ i vratio se na prvu poziciju, koju je sačuvao do kraja.

Damir je pogodio 584 kruga, tri više od drugoplasiranog Paola Maldinija (Italija). Evropski strelci su bili vrlo uspješni. Sem Mikeca i Maldinija, u finale su se plasirali i iskusni Nijemac Kristijan Rajc, Korejac Vonho Li, evropski prvak Paolo Mona (Italija), Kinez Ju Ksie, zatim Davakju Enktajivan (Mongolija) i lider na svjetskoj rang listi Robin Valter (Njemačka). Valter je u finale ušao kao osmi, sa 577 krugova.

Među onima koji nisu našli put do finala bio je svjetski prvak Boven Žang (Kina). Zauzeo je 19. mjesto.Mikec, olimpijski vicešampion iz Tokija, je jedini od osvajača medalja vazdušnim pištoljem u muškoj konkurenciji sa prethodnih OI, koji se takmiči i u Parizu.

Zorana Arunović je deseto mjesto u kvalifikacijama osvojila pogodivši 575 krugova. Osmo mjesto i posljednju ulaznicu u finale, sa 577 krugova, uzela je svjetska prvakinja Đijang Ranksin (Kina).

Za razliku od muškog nadmetanja vazdušnim pištoljem, u kome će pet Evropljana gađati u finalu, u ženskoj konkurenciji danas nije bio dan za takmičarke sa „Starog kontinenta“. Samo dvije su prošle među osam. Sa prvog mjesta i sa 584 kruga u finale se kvalifikovala jedna od najboljih mađarskih takmičarki Veronika Major, a Turkinja Sval Ilajda je bila sedma. Turska takmičarka još uvijek nema pojedinačnu seniorsku medalju sa velikih takmičenja, ali ove godine je znatno napredovala.

Arunovićeva je tokom kvalifikacija uglavnom bila ispod osmog mjesta, ali do samog kraja je bila u borbi za plasman u finale. Ipak, nije uspjela, malo joj je nedostajalo da završi „iznad crte“. Sljedeći izlazak na vatrenu liniju očekuje je u ponedjeljak, u kvalifikacijama miks parova sa Damirom Mikecom.

Zorana, osvajač bronze na ovogodišnjem EP, je danas bila četvrta među predstavnicama Starog kontinenta, a daleko iza nje ostala su mnoga velika imena evropskog streljaštva. Slavna Ana Korakaki (Grčka), aktuelna vicešampionka svijeta, nije završila takmičenje. Finale je ostalo nedostižno i za Olenu Kostevič (Ukrajina), Antonaetu Kostadinovu (Bugarska)... Evropska prvakinja Ana Dulče (Moldavija) je bila 19, vicešampionka Starog kontinenta Simal Jilmaz (Turska) je zauzela 42. mjesto.

Komentarišući učinak srpskih strelaca prvog dana Olimpijskih igara, sportski direktor SSS Dragan Marković, je kazao: "Damir je bio sjajan. Odavno nije ovako izdominirao u kvalifikacijama. Od početka do kraja je držao visok nivo i u šampionskom stilu ušao u finale. Ove sezone je dosta dugo imao problema sa povredom lakta, što je uticalo kako na to da na nekoliko takmičenja ne dođe do finala, tako i da neke velike turnire propusti zbog oporavka od povrede. Danas je pokazao da su i oporavak i pripreme bili vrlo uspješni i da je u pravo vrijeme dostigao dobru formu".

U finalu za muškarce će gađati samo trojica strelaca iz Azije. "To je i za mene iznenađenje, ali to govori koliko je konkurencija jaka i da je broj kandidata za visok plasman veliki. Svi strelci koji će se u nedjelju boriti za medalje su vrhunski takmičari. U ženskoj konkurenciji je bilo obrnuto. Samo dvije Evropljanke su stigle do finala. Zorana se tokom kvalifikacija mučila, ali do kraja je bila u konkurenciji za mjesto među osam najboljih. Nažalost, drugi put za redom je ostala pred vratima olimpijskog finala, poslije devetog mjesta u Tokiju. Imaće još jednu šansu sa Damirom Mikecom u miksu, gdje će im rivali biti vrhunski mješoviti parovi, ali i naša ekipa je konkurentna za visok plasman", kazao je Marković.

Sem Mikeca, u nedjelju će takmičiti i treći srpski predstavnik na streljačkom turniru, debitant Lazar Kovačević, koga od 11.15 očekuju kvalifikacije vazdušnom puškom.

Vazdušni pištolj, muškarci, kvalifikacije: 1. Mikec (Srbija) 584, 2. Maldini (Italija) 581, 3. Rajc (Njemačka) 580, 4. Li (Južna Koreja) 580, 5. Mona (Italija) 579, 6. Ksie (Kina), 7. Enktaivan (Mongolija), 8. Valter (Njemačka) 577.

Vazdušni pištolj, žene, kvalifikacije: 1. Major (Mađarska) 582, 2. Oh (Južna Koreja) 582, 3. Baker (Indija) 580, 3. Trin (Vijetnam) 578, 5. Kim (Južna Koreja) 578, 6. Li (Kina) 577, 7. Tarhan (Turska) 577, 8. Điang (Kina) 577...10. Arunovć 575...

