Heroj Srbije otišao na Olimpijske igre po novu medalju!

Damir Mikec je obradovao naciju prvom medaljom na Olimpijskim igrama u Tokiju, a u Parizu juri dvije. Mada Pariz neće vidjeti!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ispratili smo srpske strelce na Olimpijske igre! Damir Mikec, Zorana Arunović i Lazar Kovačević će predstavljati Srbiju u Parizu, ili bolje reći Francuskoj. Kao i košarkaši strelci neće biti u Parizu već će biti na 300 kilometara daleko. Damir Mikec je na startu istakao da je impresivno to što će imati priliku da peti put predstavlja Srbiju na najvećoj sportskoj smotri.

"Poštovanje svima, biću kratak, čast mi je i ponosan sam da učestvujem u svojim petim Olimpijski igrama. Uzastopnim to je onako baš jaka riječ jer svi znamo koliko je teško kvalifikovati se za Olimpijske igre. Svi smo vrhunski sportisti spremni za vrhunske domete. Uz Novaka Đokovića, Ivanu Španović i Maju Ognjenović biću jedan od iskusnijih, svi mi imamo po olimpijsku medalju. Da nam je neko u Pekingu rekao da ćemo i 2024. predstavljati Srbiju objeručke bi svi to prihvatili. Nadam se da ćemo kao i mnogo puta do sada učiniti ovaj narod ponosnim. Vi budite uz nas i uz vašu podršku možemo i da prestignemo rezultat iz Tokija, možda da dođemo i do te desete medalje", istakao je Mikec.

On će se takmičiti na deset metara vazdušnim pištoljem kao i u miksu zajedno sa Zoranom Arunović u toj disciplini, a sa prošlih Olimpijskih igara je došao sa srebrom oko vrata. Sa Zoranom je i tada pucao u miksu, a zamalo im je izmakla bronza. Tada je u Olimpijskom selu mogao da se druži sa Novakom Đokovićem i ostalim srpskim sportistima, ali sada će biti u Šatorou, na 300 kilometara od ostatka tima.

"Velika žal, duh olimpizma je u Olimpijskom selu i druženju sa olimpijcima. Uvijek upoznate neke nove, ponovo vidite neke stare koje znate od ranije... Neko slobodno vrijeme iskoristite da podržite nekog kolegu. Mi ćemo biti uskraćeni za to, a to je meni bio jedan od najljepših dijelova na protekle četiri OI. Čak i poslije ponoći sam znao da prošetam Olimpijskim selom, da se prošetaš među 200 i nešto zastava i da kažeš sebi na kakvom si mjestu među odabranima, među samo 10.000 sportista, a milioni to žele. To u Šatorou nećemo imati, da li će nam biti lakše ili teže, svakom strelcu će biti isto. Moj moto je da nema kukanja. Streljanu nisu htjeli da nam naprave, to je trenažni centar u Šatorou i nadamo se da će uslovi biti na olimpijskom nivou", dodao je Mikec u razgovoru sa srpskim medijima.

A probem će mu biti i što neće moći da upražnjava svoj hobi! On skuplja značkice sa olimpijskim obilježjima zemalja učesnica i sada mu nedostaje samo nekoliko komada. Ipak neko će dobtii zaduženje da mu popuni konekciju.

"Jeste to je moj hobi od Pekinga i sakupio sam 198 zemalja, fali mi još šest i moraću nekog da mi nađe Burkinu Faso, Južni Sudan... Dobićete spisak vi iz Olimpijskog komiteta", završio je Mikec.

(MONDO)

