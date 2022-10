Mikec postao prvak svijeta! Damir osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu

Damir Mikec osvojio je prvo mjesto na takmičenju u Egiptu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Damir Mikec postao je šampion svijeta u strešljastvu! Na Svjetskom prvenstvu u Kairu (Egipat) osvojio je zlatnu medalju u disciplini malokalibarski pištolj na 50 metara! Još jednom je obradovao naciju. Svaka čast! Ovo je drugo odličje za srpske predstavnike na ovom takmičenju, prije Damira je do bronzane medalje stigla Zorana Arunović.

Inače, njih dvoje su se zajedno pripremali za Svjetsko prvenstvo, trenirali su u beogradu sa trenerima Jelenom Arunović i Goranom Mikecom. Izgleda da je srpski "drim tim" ponovo pokazao šampionski materijal i na najbolji način stavio svima do znanja zbog čega su u vrhu u ovom sportu. Što se Damira tiče ovo mu je druga medalja na prvenstvima svijeta, prije četiri godine je osvojio srebro u Čangvonu (Južna Koreja). Nažalost, ova disciplina, malokalibarski pištolj slobodnog izbora, nije olimpijska, pa Damir za razliku od Zorane nije obezbijedio normu za Olimpijske igre u Parizu 2024 u ovoj disciplini.

Podsjetimo, Damir je na Olimpijskim igrama u Tokiju "upucao" srebro i donio prvu medalju u Japanu, to je bila najava uspjeha srpskih sportista, pošto je poslije toga uslijedilo još osam odličja. Sada je nastavio da niže uspjehe, a svi se nadamo da će vrlo brzo doći do kvote za Igre u Parizu. To mu je glavni cilj...