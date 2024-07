Zorana Arunović je sigurna da može korak dalje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zorana Arunović ide na svoje četvrte Olimpijske igre. Nakon Damira Mikeca obratila se srpskim medijima pred put u Francusku, gdje će se na 300 kilometara od Pariza boriti za svoju prvu olimpijsku medalju. Prošli put je nekoliko krugova falilo da zajedno sa Damirom Mikecom u paru osvoji bronzu u miksu u disciplini 10 metara pištolj, a sada kako kaže u Francusku ide "bez bijele zastave".

"Drago mi je što ste došli da nas ispratite u Pariz. Olimpijske igre su jedno fantastično takmičenje i mi imamo jedan i iskusan i mlad tim. Svi smo marljivo i predano radili. Zahvalila bi se svima koji su bili uz nas. Mi ćemo izaći bez bijele zastave, idemo da se borimo i nadam se da ćemo da se borimo i da se vratimo sa medaljama. Nastavite da nas bodrite kao i do sada, idemo Srbija", uzviknula je Zorana Arunović.

Kao i kolegama i njoj je krivo što su strelci daleko od ostatka olimpijaca, ali kako je tako je. Ipak se na Olimpijske igre ide po rezultat, a ne da se neko druži.

"Znate kako mislim da će svakome od strelaca biti možda malo žao u početnim danima jer je dislociran od ostatka. OI selo ima neku posebnu draž jer znaš da si u epicentru sporta. Sa druge strane imaćemo naše mikoriolimpijsko selo. Znate kako, bili u Parizu ili Šatorou, znate zašto ste došli, Da li će biti lakše ili ne, ja ne mogu da Vam kažem, ali da li je to i bitno? Mi idemo tamo da pucamo, a ne da gledamo gdje smo", dodala je ona.

Vidi opis Zorana Arunović pred Olimpijske igre: Nadam se da ću upucati medalju za Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 19 / 19

Zoranu trenira njena sestra Jelena, a ona je istakla da je promjena sistema takmičenja tako da se jedan dan pucaju kvalifikacije, a drugi dan za medalje nešto što je natjeralo nju i Zoranu da uvide neke nepravilnosti i poprave stvari u pripremi.

"Za nas jedna izazovna situacija, radujem se situaciji razdvojenih kvalifikacija i finala. Iskrena da budem to nije nešto na šta smo računali, ali imali smo iskustvo iz Rija sa kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre i to znam da mi je Stevan Pletikosić rekao da je potpuno druga priča. Međutim u Bakuu smo vidjeli da to nije isto i ako sam srećna zbog nekog poraza je taj poraz u Bakuu gdje je odmah Zorana ispala i onda smo izvukli pouke. Sada smo to dobro uradili, iskoristili smo tuđe iskustvo, sopsteveno iskustvo i čekmo spremni taj dan finala. Mnogo smo se trudili da to izgleda spontano, ali to je sve osim spontantog", završila je Jelena Arunović.

(MONDO)

BONUS VIDEO: