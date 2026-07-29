"Mi iz Srbije smo drugog kova": Miloš Kerkez objasnio Englezima šta je pritisak

Mađarski reprezentativac Miloš Kerkez pred sobom ima sezonu za dokazivanje u Liverpulu.

Izvor: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Nesuđeni reprezentativac Srbije Miloš Kerkez dao je intervju za britanski "Gardijan", gdje je govorio o težini dresa Liverpula, životu u Srbiji i načinu na koji je saznao da je Arne Slot napustio klupu "Redsa".

Engleski mediji su prenijeli da se igrač srpskog porijekla koji nastupa za selekciju Mađarske nedavno oženio. Ovaj razgovor je bila idealna šansa da razjasni situaciju

"Ne, ne, nisam se oženio. U Srbiji je normalno da mlađa braća vode mladu do crkve. To sam uradio, a ženio se moj brat Rade. On je najstariji, ja sam najmlađi, a Marko je srednji. Zadnjih dana neprestano objašnjavam ljudima da se nisam oženio. I sad kad smo se vratili u klub, svi su mi prilazili i čestitali. Nisam ja još spreman za to", rekao je Kerkez.

Srpski mentalitet mu pomaže da se nosi sa pritiskom igranja u jednom od najvećih evropskih klubova. Život u Srbiji ga je očeličio prije nego što je postao profesionalni fudbaler.

"Ne osjećam pritisak. U Srbiji sam odrastao drugačije. Mi smo tako drugačije izgrađeni. Ja sam sa 10 godina vozio kamion. Bio sam sa ocem, popeo se u kamion i uzeo volan, dok je on pritiskao pedale. Bio sam suviše mali da ih dohvatim."

Roditelji Sebastijan i Tijana žive zajedno sa njim u Engleskoj i zahvalan im je na podršci koju mu pružaju od samog starta karijere.

"Moja porodica mi je veoma važna. Braća imaju svoje živote, ali roditelji su sa mnom i mnogo sam srećniji zbog toga. Otac me ponekad čukne po glavi i podsjeti gdje sam. Odigraš nekoliko dobrih utakmica i možda te to malo ponese. Tata je tu da me vrati na zemlju."

Pred njim je sezona za dokazivanje, pogotovo sada kada je Endi Roberson napustio klub.

"Svi znamo šta je Endi uradio za klub, ali želim da izgradim svoj put. Pokazao sam prošle sezone da znam šta znači igrati za Liverpul, a ove želim iskorak. Skoro sam gledao emisiju o Salahu i vidio da ima oko 380 golova i asistencija. Pomislio sam kako vrijeme leti i dolaze nove generacije."

Andoni Iraola je naslijedio Arne Slota na klupi Liverpula, a ono što može puno da znači za njegovu karijeru je to što su već sarađivali u Bornmutu.

"Bio sam oduševljen kada sam čuo da dolazi Iraola. Mnogo mi je pomogao u te dvije godine koliko smo zajedno radili. Mislim da je idealno rješenje za Liverpul. Insistira na intenzitetu, voli igru jedan na jedan po cijelom terenu, visoki presing i toga da ekipa uvek bude agresivna i okrenuta naprijed. Na kraju svakog treninga – ležimo na zemlji. Eto, takve su pripreme kod njega. Kada nas na treningu podijeli po ekipama, poraženi tim uvijek čeka trčanje."

Priznao je da nije vjerovao da će Slot otići, iako su mediji najavljivali taj rasplet nedjeljama. Zanimljivo je da ga je ova vijest zatekla u Srbiji.

"Iznenadio me je Slotov odlazak. Bio sam u Srbiji, spavao, a brat mi je lupao na vrata da mi saopšti veliku vijest. Niko nije znao. Iskreno, nisam mogao da vjerujem", rekao je Kerkez.

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