Prelijep gol Kerkeza u Premijer ligi: Iskoristio grešku koja se ne dešava ni u pjetlićima

Prelijep gol Kerkeza u Premijer ligi: Iskoristio grešku koja se ne dešava ni u pjetlićima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Miloš Kerkez je sjajno pratio situaciju i postigao gol za Liverpul protiv Brajtona.

Miloš Kerkez dao gol za Liverpul protiv Brajtona Izvor: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Miloš Kerkez postigao je svoj drugi gol u Premijer ligi za Liverpul. Fudbaler rođen u Srbiji pokazao je visok nivo inteligencije, pratio je akciju i zatresao mrežu Brajtona.

Tim Arnea Slota je gubio od 14. minuta golom Danija Velbeka. Taj rezultat bio je na snazi sve do 30. minuta kada je Kerkez dao gol. golman Giorgi Mamardašvili je ispucao loptu, defanzivac domaćeg tima Luis Dank nije vidio šta se dešava, hteo je da vrati loptu do svog čuvara mreže Barta Verbrugena, sve to je pratio Miloš koji je presekao dodavanje i lobovao golmana.

Prelijep gol Kerkeza i neverovatna greška Danka koji je jedan od najiskusnijih igrača Brajtona. Ono što je mnogoveći problem za Liverpul je to što se napadač Ugo Ekitike povrijedio već u četvrtom minutu i hramljući je napustio teren. Ušao je Kurtis Džouns. Na poluvremenu je bilo neriješeno (1:1).

Miloš Kerkez gol za Liverpul
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

