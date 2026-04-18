Kako je Srbija ostala bez asa Liverpula Miloša Kerkeza? "Piksiju nuđen telefonom, ovako bilo od riječi do riječi"

Rade Bogdanović izjavio da je bivši selektor Dragan Stojković Piksi odbio da pozove Miloša Kerkeza u reprezentaciju, iako mu je Ljubomir Vorkapić telefonom javio da on želi da igra za Srbiju

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši srpski internacionalac Rade Bogdanović rekao je da je bivši selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković odbio da pozove Miloša Kerkeza, sada asa Liverpula i jednog od najboljih bekova u Premijer ligi. Nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavje otkrio je da je Piksiju Kerkez nuđen telefonom, da ga je zbog toga zvao nekaašnji igrač Vojvodine i Partizana Ljubomir Vorkapić, ali da je Stojković glatko odbio ideju da Kerkez zaigra za Srbiju.

Dušan Kerkez je sada već godinama reprezentativac Mađarske zbog porijekla po baki, iako je Srbin iz Vrbasa.

"Ljubomir Vorkapić u AZ Alkmaru sjedi sa Kerkezom i njegovim ocem. I nazove selektora, Dragana Stojkovića na telefon i kaže mu: 'Evo sjedim sa malim Kerkezom, hoće da igra za Srbiju, ovdje je u AZ Alkmaru.' Kaže mu Piksi 'Šta će mi, gdje ću sa njim?'' Ovo sad što sam rekao je autentičan razgovor od riječi do riječi. Ljuba Vorkapić zove Piksija i kaže mu navedeno i podsjeća da nemamo lijevog beka. A on ga pita gde će sa njim?", rekao je Rade Bogdanović gostujući u emisiji "Kida show".

"E to je razlika između Hrvatske sa Zdravkom Mamićem i bez njega, tog perfektnog skautinga i nas. Ljudi ovo ne smiju da kažu, a ja vam pričam autentičan razgovor kako smo izgubili igrača. I onda mi neko kaže 'Što mali Pavlović iz Bajerna neće da igra za nas?' Pa, što bi igrao za nas? Rodilo se dijete u inostranstvu, šta ste vi uradili za njega i za njegove roditelje? Čovjek igra u Bajernu, u strukturi gdje su Uli Henes i Rumenige, sve te legende za sport, platu, respekt. Da ga ovdje sačekaju Slaviša Kokeza i Dragan Džajić u 79. godini? On zaslužuje drugu priču, ja je zovem 'žvaku', pozitivnu, kakvu priča Zdravko Mamić."

Sebastijan Kerkez, otac Miloša Kerkeza, rekao je prije određenog vremena da Srbija nikad nije izrazila jasnu nameru da njegov sin zaigra za "orlove".

"Dok je bio u Đeru sa 16 godina niko nas nije zvao iz Srbije, što je i normalno. Ko će bre da te zove da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za neke selekcije do 16 i 17 godina. Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare, neki im oni igraju za reprezentaciju, on neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo da dođemo.

Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Nikola Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana prije početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da iz Srbije nije niko pokazao neku veliku istinsku želju i trud da Miloš zaigra za Srbiju", zaključio je Sebastijan Kerkez u "Super-indirektu kod Milana Kalinića i Popa".

Lazetić je poslije toga demantovao navedene riječi Kerkeza seniora.

"Želimo da obavijestimo javnost da smo u više navrata i sa punim uvažavanjem pristupili pokušajima da ubijedimo mladog Miloša Kerkeza da svoju budućnost veže za reprezentaciju Srbije. Kontakti su bili višestruki i vođeni sa jasnom željom da se mladom igraču pruži osećaj poštovanja, podrške i pripadnosti", navedeno je u saopštenju FSS.