logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zrinjski sporazumno raskinuo ugovore s dvojicom fudbalera

Zrinjski sporazumno raskinuo ugovore s dvojicom fudbalera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Uprava Zrinjskog iz Mostara zvanično je u srijedu potvrdila sporazumni raskid saradnje s dvojicom igrača, Tonijem Majićem i Nikom Vukančićem.

HŠK Zrinjski Mostar Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Dvadesetogodišnji zagrebački napadač Toni Majić napušta mostarski klub nakon što je u "plemiće" stigao u zimskom prelaznom roku 2025. godine. Majić je prvih 12 mjeseci u Zrinjskom proveo kao pozajmljeni igrač Dinama, nakon čega je s mostarskim timom potpisao ugovor do 2028. godine.

Tokom boravka u dresu s lentom upisao je ukupno 37 zvaničnih nastupa, postigao šest pogodaka i osvojio četiri trofeja.

Sporazumni raskid dogovoren je i s 24-godišnjim braničem Nikom Vukančićem, koji je u Zrinjski stigao u aktualnom prelaznom roku. Kako su naveli iz mostarskog kluba, odluka o prekidu saradnje donesena je uz međusobno uvažavanje i razumijevanje, pri čemu su obje strane saglasne da je ovo u ovom trenutku najbolje rješenje.

Iz Zrinjskog su obojici dosadašnjih igrača zahvalili na doprinosu i poželjeli puno sreće i uspjeha u nastavku sportskih karijera.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski Toni Majić Niko Vukančić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC