Zrinjski sporazumno raskinuo ugovore s dvojicom fudbalera

Uprava Zrinjskog iz Mostara zvanično je u srijedu potvrdila sporazumni raskid saradnje s dvojicom igrača, Tonijem Majićem i Nikom Vukančićem.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Dvadesetogodišnji zagrebački napadač Toni Majić napušta mostarski klub nakon što je u "plemiće" stigao u zimskom prelaznom roku 2025. godine. Majić je prvih 12 mjeseci u Zrinjskom proveo kao pozajmljeni igrač Dinama, nakon čega je s mostarskim timom potpisao ugovor do 2028. godine.

Tokom boravka u dresu s lentom upisao je ukupno 37 zvaničnih nastupa, postigao šest pogodaka i osvojio četiri trofeja.

Sporazumni raskid dogovoren je i s 24-godišnjim braničem Nikom Vukančićem, koji je u Zrinjski stigao u aktualnom prelaznom roku. Kako su naveli iz mostarskog kluba, odluka o prekidu saradnje donesena je uz međusobno uvažavanje i razumijevanje, pri čemu su obje strane saglasne da je ovo u ovom trenutku najbolje rješenje.

Iz Zrinjskog su obojici dosadašnjih igrača zahvalili na doprinosu i poželjeli puno sreće i uspjeha u nastavku sportskih karijera.

(MONDO)