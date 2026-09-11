Lazar Marinović: "Bili smo stegnuti na prvom meču, ali biće to sve dobro"

Odbojkaš Srbije Lazar Marinović je poslije uvodne pobjede nad Estonijom na startu Evropskog prvenstva istakao da će srpski tim biti sve bolji kako takmičenje odmiče.

Izvor: MN PRESS

Lazar Marinović je imao sjajan meč na startu Evropskog prvenstva protiv Estonije. Srbija je na otvaranju takmičenja pobijedila 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22) a ovaj odbojkaš je upisao čak 16 poena.

U setovima koje je Srbija dobila je preokrenula, a Estonci su uspjeli da otmu jedan set. Ipak poslije velike borbe i dva i po sata odbojke upisan je trijumf.

"Da, veoma težak meč, na svakom takmičenju prvi meč je izuzetno važan, svi razmišljaju da moraju da pobijede. Prvi put sam na Evropskom prvenstvu, za mene je prva utakmica bila veoma teška. Veliko bravo za protivnika, sada je jako bitno odmoriti se", rekao je Lazar Marinović.

Zatim je prešao na srpski i poručio navijačima da ne brinu. Vjeruje da će u narednim utakmicama srpski tim biti još bolji i da će osigurati siguran plasman u nokaut fazu takmičenja.

"Jako bitna i teška pobjeda za nas. Bili smo stegnuti, ali nadam se da ćemo u druge utakmice ući jače i opreznije. Biće puna hala, podržite nas, vjerujte u nas, biće dobro sve", završio je Lazar Marinović.

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