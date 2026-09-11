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Veliki preokret Srbije: Pobjeda "orlova" na startu Evropskog prvenstva!

Veliki preokret Srbije: Pobjeda "orlova" na startu Evropskog prvenstva!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Odbojkaši Srbije startovali su na Evropskom prvenstvu pobjedom nad selekcijom Estonije 3:1 i tako upisali prve bodove.

Odbojkaši Srbije pobijedili Estoniju na Evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Poslije velike borbe odbojkaši Srbije savladali su Estoniju na startu Evropskog prvenstva u Finskoj. Bilo je 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22) i tako je tim Džordža Krecua trijumfalno počeo na velikom takmičenju. Gledali smo dva i po sata odbojke, veliku borbu, preokrete srpskog tima i na kraju pobjedu!

U grupi C prva četiri tima prolaze u nokaut fazu takmičenja. U preostalim mečevima na startu Finska je razbila Dansku 3:0 (25:22, 25:17, 25:20), dok je tim Belgije bio bolji od Holandije 3:1 (25:14, 18:25, 25:17, 25:14). Naredni meč Srbija igra za dva dana od 17 časova protiv najvećeg favorita u grupi Finske, a zatim slijede mečevi sa Holandijom, Danskom i na kraju Belgijom.

Kako je Srbija došla do pobjede?

Srpski tim je u sva tri seta morao da se vadi iz minusa. Estonci su u prvom setu poveli 1:0, zatim bili u minusu, ali su uspijevali nekoliko puta da izjednače, posljednji put na 21:21. Ipak u finišu su srpski igrači ovaj set riješili u svoju korist.

U drugom setu je bilo mnogo teže pošto je Estonija povela na startu, zatim se odlijepila na 8:4 i držala je prednost sve do finiša. Djelovalo je da je na 24:21 Estonija blizu da uzme set, ali onda je uslijedio nevjerovatan preokret. Nanizala je Srbija tada pet poena i došla do 2:0!

U trećem setu su srpski odbojkaši poveli, ali je onda preokrenula Estonija i vodila do 6:6 kada je Srbija preuzela vođstvo. Na 9:9 je Krecu uzeo tajmaut nakon koga su se Estonci odlijepili na 12:9. Servisi Luburića su vratili Srbiju na 17:17 i otišli smo na tajmaut Estonije. Ipak Sarema je dva puta pogriješio i doveo Srbiju u vođstvo, a na 23:23 su srpski igrači napravili servis grešku. Imali su kontru Estonci, ali je Nemanja Mašulović briljirao u bloku. Ipak na kraju je Tameru uspio da ostavi Estoniju u meču - 28:26.

Četvrti set je krenuo izjednačeno, srpski tim je konstantno vodio poenom razlike, a odlijepio se konačno na 12:10, da bi servis Perića doneo blok Jovovića za 13:10. Na servisu Pavla Perića Srbija je napravila veliki plus i bilo je 15:11 kada su ga Estonci skinuli sa servisa. Pozvao je Krecu tajmaut na 17:13 i kada je zakucao Mašulović za 20:14 djelovalo je da je sve gotovo. Ipak prišli su na 23:21 Estonci pa je zvao tajmaut Krecu, ali je set ipak uspješno priveden kraju.

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Tagovi

Srbija Estonija Odbojka

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