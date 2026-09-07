Spisak Srbije za Evropsko prvenstvo: Ovo su odbojkaši koji će juriti senzaciju

Selektor Srbije George Krecu objavio je konačan spisak odbojkaša za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Nakon što su nas odbojkašice Srbije obradovale bronzom na Evropskom prvenstvu, muška selekcija Srbije u utorak putuje u Tampere na Evropsko prvenstvo. Selektor George Krecu odredio je sastav koji će predstavljati Srbiju u Finskoj.

Reprezentacija Srbije će igrati u grupi sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom, a prvi meč u grupi C je zakazan za 11. septembar od 19 časova. Drugi meč se igra u nedjelju 13. septembra protiv Finske od 17, a treći u ponedjeljak 14. septembra sa Holandijom u 16. U srijedu 16. septembra od 16 srpski tim igra sa Danskom i sa Belgijom dan kasnije u istom terminu.

Selekcije iz C grupe će u osmini finala igrati protiv reprezentacija iz A grupe, Italije, Slovenije, Češke, Grčke, Švedske i Slovačke, koje će svoje mečeve igrati u Napulju i Modeni. U B grupi, u Sofiji, igraće Bugarska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Portugalija, Ukrajina i Izrael, a u D grupi u Kluž Napoki Rumunija, Francuska, Letonija, Njemačka, Švajcarska i Turska. Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.

Spisak Srbije za Evropsko prvenstvo

Tehničari: Nikola Jovović, Aleksa Batak

Nikola Jovović, Aleksa Batak Korektori: Dražen Luburić, Veljko Mašulović

Dražen Luburić, Veljko Mašulović Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić

Vukašin Ristić, Stefan Negić Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza

Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Lazar Marinović

U stručnom štabu seniora Srbije su, pored Krecua, Đorđe Pejić, Kasper Jakub Nalepka i Mihau Mateuš Mjenkus, statističari, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Ivan Ružić i Danijel Petrović, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer. Direktne prenose sa EP možete gledati na RTS 2 i TV Arena Sport.