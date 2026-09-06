Odbojkašice Srbije osvojile evropsku bronzu!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu!

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Odbojkašice Srbije su savladale Poljsku 3:1 u setovima i osvojile su bronzu na Evropskom prvenstvu u Turskoj!

Svašta smo vidJeli u ovom meču, totalnu dominaciju Srbije u prva dva seta, pa potpuni povratak Poljske koja je dominirala uz sjajnu Stišjak u trećem setu, pa i povela u četvrtom.

Ipak nakon tri sjajna servisa Ljubice Milojević u poslJednjem setu Srbija je napravila prednost koju nije puštala do kraja.

Sa čak 29 poena dominirala je Tijana Bošković koja je uspjela da postigne i posljednji poen i da Srbiji donese novu medalju sa znatno podmlađenim timom.

Aleksandra Uzelac je imala 15 poena, Hena Krutagić i Branka Tica po 12 i tako su Srpkinje došle do medalje.

(MONDO)