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Odbojkašice Srbije osvojile evropsku bronzu!

Odbojkašice Srbije osvojile evropsku bronzu!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu!

Odbojkašice Srbije osvojile evropsku bronzu! Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Odbojkašice Srbije su savladale Poljsku 3:1 u setovima i osvojile su bronzu na Evropskom prvenstvu u Turskoj!

Svašta smo vidJeli u ovom meču, totalnu dominaciju Srbije u prva dva seta, pa potpuni povratak Poljske koja je dominirala uz sjajnu Stišjak u trećem setu, pa i povela u četvrtom.

Ipak nakon tri sjajna servisa Ljubice Milojević u poslJednjem setu Srbija je napravila prednost koju nije puštala do kraja.

Sa čak 29 poena dominirala je Tijana Bošković koja je uspjela da postigne i posljednji poen i da Srbiji donese novu medalju sa znatno podmlađenim timom.

Aleksandra Uzelac je imala 15 poena, Hena Krutagić i Branka Tica po 12 i tako su Srpkinje došle do medalje.

(MONDO)

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Odbojka Srbija

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