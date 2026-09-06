logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Terzić napustio klupu Srbije sa ljekarom: Scena u dvorani koja je zabrinula mnoge

Terzić napustio klupu Srbije sa ljekarom: Scena u dvorani koja je zabrinula mnoge

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Zoran Terzić napustio je klupu Srbije na meču za treće mjesto protiv Poljske jer mu je pozlilo.

Zoranu Terziću pozlilo na utakmici Srbija Poljska Izvor: MN PRESS

Srbija u ovim momentima igra protiv Poljske meč za treće mjesto na Evropskom prvenstvu u odbojci. Dobile su srpske odbojkašice prva dva seta i na početku trećeg dogodila se situacija koja je malo zabrinula sve, selektor Zoran Terzić je uz ljekara napustio klupu.

Tražio je dozvolu sudije, dobio je i onda je otišao u svlačionicu. Za to vrijeme je vođenje ekipe preuzeo njegov pomoćnik Branko Kovačević. Izgleda da je taj momenat imao uticaj na cijelu ekipu pošto je u tim trenucima Srbija vodila sa 4:0 u trećem setu.

Od tog momenta je Poljska napravila seriju 7:1 i preokrenula (7:5). Iskoristile su sve to poljske odbojkašice i povele sa 11:8 i baš u tom momentu se selektor Terzić vratio u dvoranu. Da li mu je pozlilo ili nešto slično vjerovatno će biti poznato poslije meča. Ono što je bitno jeste da se vratio na klupu i da djeluje da je sve u redu sa njim.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka odbojkašice Zoran Terzić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC