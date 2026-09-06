Selektor Srbije Zoran Terzić napustio je klupu Srbije na meču za treće mjesto protiv Poljske jer mu je pozlilo.

Izvor: MN PRESS

Srbija u ovim momentima igra protiv Poljske meč za treće mjesto na Evropskom prvenstvu u odbojci. Dobile su srpske odbojkašice prva dva seta i na početku trećeg dogodila se situacija koja je malo zabrinula sve, selektor Zoran Terzić je uz ljekara napustio klupu.

Tražio je dozvolu sudije, dobio je i onda je otišao u svlačionicu. Za to vrijeme je vođenje ekipe preuzeo njegov pomoćnik Branko Kovačević. Izgleda da je taj momenat imao uticaj na cijelu ekipu pošto je u tim trenucima Srbija vodila sa 4:0 u trećem setu.

Vidi opis Terzić napustio klupu Srbije sa ljekarom: Scena u dvorani koja je zabrinula mnoge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 8 8 / 8

Od tog momenta je Poljska napravila seriju 7:1 i preokrenula (7:5). Iskoristile su sve to poljske odbojkašice i povele sa 11:8 i baš u tom momentu se selektor Terzić vratio u dvoranu. Da li mu je pozlilo ili nešto slično vjerovatno će biti poznato poslije meča. Ono što je bitno jeste da se vratio na klupu i da djeluje da je sve u redu sa njim.

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