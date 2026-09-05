Reprezentacija Srbije igraće u nedjelju protiv Poljske u meču za bronzanu medalju Evropskog prvenstva u odbojci u Istanbulu.

Izvor: Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Poljske izgubila je od Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu 1:3 u setovima (19:25, 19:25, 25:21, 16:25) i tako zakazala meč za bronzu protiv Srbije za nedjelju u 15 časova u "Sinan Erdem" dvorani.

Italijanke su opravdale ulogu favorita i ušle u finale, u kojem će igrati protiv Turske za titulu i za objedinjavanje svih zlata - olimpijskog iz Pariza 2024, svjetskog iz Bankoka 2025. i evropskog iz Istanbula.

Na jedan meč od istorijskog podviga došle su igračice italijanskog selektora Hulija Velaska, koje su i prošle godine u finalu SP igrale protiv Turkinja za titulu (3:2), a pobijedile su ih i 2024. u polufinalu Olimpijskih igara, i to glatko - 3:0.

Sjajna Paola Egonu (27), "Kraljica odbojke" predvodila je moćnu Italiju sa 20 osvojenih poena, njena saigračica Ekaterina Antropova je osvojila 14, a Ana Danesi 13. Sigurno je da će pune tribine u Istanbulu i u nedjelju vidjeti snagu njihovog tima.

Kako su Poljakinje stigle do Srbije?

Poljska, rival Srbije, stigla je do završnice uz perfektan skor u grupnoj fazi i uz za mnoge kontroverznu pobjedu protiv Turske u posljednjem kolu, 3:2. Potom su u eliminacijama preskočile Portugal (3:0) i Holandiju (3:1), ali je Italija bila prejak rival.

Poljakinje imaju čak 11 medalja sa evropskih prvenstava, zlata iz Turske 2003. i Hrvatske 2005, a posljednje odličje osvojile su 2009. na domaćem terenu u Lođu, kada su bile bronzane.

Srpkinje imaju veče da se oporave

Vidi opis Srbija saznala protivnika za bronzu: Ništa od čuda u Istanbulu, Italija gazi ka triploj kruni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Cemal Yurttas / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Jako teško su reprezentativke Srbije podnijele poraz od Turske. Ekspresno su izgubile, za manje od sat i po, i potpuno su nadigrane, a najviše brine njihov izuzetno loš psihološki pristup. Selektor Zoran Terzić je preuzeo odgovornost i svalio krivicu na sebe, isto je učinila i najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković.

Svi zajedno u srpskom timu imaju jedno veče i noć da se saberu i da u nedjelju zaigraju kako znaju. Biće to dovoljno da padnu Poljakinje, samo ako srpske djevojke budu prave, kako Terzić i traži.