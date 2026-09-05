Srbija pala u polufinalu EP: Turska prejaka za srpske odbojkašice

Reprezentacija Srbije je poražena u polufinalu Evropskog prvenstva

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Srbija je poražena u polufinalu Evropskog prvenstva, prvi put od 2015. Turska je još jednom na domaćem terenu pokazala da je gotovo nemoguće dobiti ovu reprezentaciju u Istanbulu. Na kraju, rezultat je bio ubjedljivih 3:0 (25:20, 25:19, 25:20), pa iako su se srpske djevojke borile, to nije bilo dovoljno za finale. Podmlađena reprezentacija Srbije borbu za treće mjesto vodi u nedjelju od 15 sati.

Motori Srbije su se upalili, ali prekasno. Srpske djevojke su najbolju igru pokazale u posljednjem setu, u kom su i najviše gubile. Na kraju, lider na terenu bila je Tijana Bošković sa 14 poena, ali je važno istaći da je Hena Kurtagić bila vrlo dobra na poziciji blokera, ali je meč završila sa svega četiri poena, baš kao i Mina Popović. Aleksandra Uzelac je pokazala da je budućnost Srbije mirna, pošto je u kriznim situacijama Tijane Bošković uspijevala da dođe do poena, a susret je završila sa 11.

Na drugoj strani, sjajna je bila Melisa Vargas sa 18 poena, a pratile su je Eda Erdem sa 11 i isto toliko imala je i Zehra Guneš. Turska je jednostavno tokom čitavog meča tjerala Srpkinje na greške, a publika u Istanbulu bila je igrač više za domaći tim.

Srbija nije krenula sjajno, ali je na momente izgledala dobro. Činilo se da će djevojke Zorana Terzića svakog trenutka uhvatiti zalet i srušiti uporne Turkinje, ali promjene jedva da su bile vidljive. Srpske dame nikako nisu uspijevale da nametnu ritam, povremeni uspesi neriješenog rezultata nisu bili dovoljni, pošto su domaće lako vraćale razliku.

Najveći problem bila je agresivnost, nešto upasivljena igra srpskog tima i žar koji su Turkinje pokazale na kraju je napravio razliku. Odbojkašice Srbije su griješile, najbolja na svijetu Tijana Bošković nije imala svoj dan, ali ono što raduje svakako je činjenica da je mnogo mladih igračica srpskog nacionalnog tima dobilo priliku i pokazalo da ne strahuje od velike evropske scene. Sad srpskim djevojkama ostaje da sačekaju rivala - lošijeg iz meča Italija - Poljska - i izbore se za novu medalju na Evropskom prvenstvu.