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Terzić: "Ne sviđaju mi se neke promjene, Maja zna o čemu pričam"

Terzić: "Ne sviđaju mi se neke promjene, Maja zna o čemu pričam"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije Zoran Terzić dan pred polufinale EP protiv Turske pričao o razlikama moderne i nekadašnje odbojke. Drugačija su pravila, ali i igračice, primijetio je trofejni stručnjak

Zoran Terzić o savremenoj odbojci Izvor: Youtube/ CEV - European Volleyball

Selektor reprezentacije Srbije Zoran Terzić (60) dočekan je u Istanbulu lijepim riječima i uz veliko uvažavanje. Na konferenciji za novinare dan prije velikog polufinala Evropskog prvenstva protiv Turske, najveći srpski stručnjak u istoriji upoređen je sa čuvenim stručnjakom Nikolajem Karpolom (88), osvajačem čak devet titula prvaka Evrope, od čega pet sa Sovjetskim Savezom i četiri sa Rusijom.

Terzić od 2003. godine sa Srbijom ima čak šest medalja, od čega su tri zlatne, dvije srebrne i jedna bronzana, a na aktuelnom Evropskom prvenstvu, svom 11, pokušava sa odbojkašicama da još jednom izbori odličje.

Uz pobrojane Terzićeve uspjehe i stavljanje u rang sa Karpolom, domaćini su ga pitali da kaže šta se promijenilo u odnosu na period kada je počinjao da vodi srpsku "A" selekciju, 2003.

"Prije svega, potreban nam je bar jedan dan da bismo pričali o promjenama u odnosu na godine kada sam počeo i na to kako je sada", nasmijao se Terzić.

"Bez šale, dogodilo se naravno mnogo promjena. Prije svega, promjene je uvela evropska federacija, a dogodile su se i promjene koje mi se ne sviđaju. Igračice nisu iste. Ne mogu da kažem da su lošije, ali definitivno su drugačije. Maja zna dobro o čemu pričam", nasmijao se Terzić i pogledao ka Maji koja je sjedela kraj njega.

Kad motivacija presuši, Terzić više neće raditi

Kako Terzić nalazi motivaciju?

"Što se tiče motivacije. Rekao sam mnogo puta da ću prestati da radim ovaj posao u trenutku u kojem ne budem više osjećao ovakvu energiju, motivaciju i pritisak", odgovorio je selektor, raspoložen pred spektakl u "Sinan Erdemu" (subota, 15 časova).

Podsjetimo, Terzić je vodio Srbiju u kontinuitetu od 2003. do 2022, a onda se vratio od kraja 2024.

Maja Ognjenović o spektaklu protiv Turske

U najavi meča za srpske medije, Maja Ognjenović je naglasila značaj Melise Vargas za igru Turske, ali je istakla i kvalitet srpske reprezentacije.

Na konferenciji za novinare rekla je da očekuje još jednu veliku bitku, kao i svaki put kad igraju Srbija i Turska.

"Igranje za nacionalni tim je uvijek poseban osjećaj. Nije da nisam imala dilemu oko povratka u tim, pričala sam sa Terzom dva puta i kao što sam rekla, to je zaista specijalno. Što se tiče nastupa protiv turskog tima, pred njihovim navijačima, vjerujem da će to biti posebno i da će atmosfera biti na drugačijem, višem nivou. Ponovo igramo protiv ekipe koju veoma poštujemo i čiju snagu zaista znamo. Vidjećemo da li možemo da ponovimo mečeve iz prethodnih godina, kada su to bile velike bitke", rekla je Maja Ognjenović.

Duel Turske i Srbije daće ime prvog finaliste Evropskog prvenstva u Istanbulu, a u drugom polufinalu od 18 časova igraće Poljska i Italija. Finale će biti odigrano u nedjelju u 15 časova.

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Tagovi

odbojkašice Odbojka Srbija Zoran Terzić Evropsko prvenstvo

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