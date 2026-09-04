Srbija saznala kad igra protiv Turske na Evropskom prvenstvu: Niko nije očekivao ovakvu odluku

Srbija će se u polufinalu Evropskog prvenstva suočiti sa Turskom, a meč je zakazan za subotu u 15.00

Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Srbije su u srijedu savladale Grčku (3:0), u četvrtak saznale da će u polufinalu igrati protiv Turske, a nekoliko sati kasnije otkriveno je i u kom će to terminu biti. Iako su mnogi vjerovali da će meč Srbije i Turske biti na programu u subotu u večernjem dijelu programa, odnosno kao drugi meč dana - organizatori su smislili nešto drugo!

Prvi polufinalni meč, u subotu od 15.00, igraće Srbija i Turska! Za večernji dio programa ostavljena je utakmica Poljske i Italije, što znači da će srpski tim imati nešto više vremena za odmor od svog rivala, mada bi trebalo naglasiti da će Srpkinje za razliku od domaćih morati da putuju iz Brna u Češkoj u Istanbul, grad završnice.

Turci, kao jedan od organizatora turnira, odabrali su termin i imaju svoje razloge za to i vjerovatno im nije prva kalkulacija na ovom turniru. Uostalom, pretpostavlja se da je reprezentacija Turske porazom od Poljske u grupnoj fazi takmičenja sebi "izabrala" put do zlatne medalje koji vodi preko polufinalnog meča protiv Srbije, umjesto preko Italije koja se nalazila u gornjem dijelu žrijeba.

To sada više nije previše važno, pošto su četiri izuzetno kvalitetne selekcije stigle do same završnice turnira. Turska je domaćin, mečevi će se igrati u hali "Sinan Erdem" i publika će sa tribina davati ogromnu podršku svojim miljenicama. Tim Zorana Terzića imaće izuzetno težak zadatak da zaustavi napade jednog od najboljih nacionalnih timova na svijetu, predvođenog naturalizovanom Kubankom Melisom Vargas koja je već godinama korektor reprezentacije.

Na drugoj strani mreže biće kapiten Maja Ognjenović koja deseti put igra Evropsko prvenstvo, Tijana Bošković koja je već godinama jedna od najboljih igračica planete, zatim Hena Kurtagić, Aleksandra Uzelac i druge djevojke od kojih očekujemo borbu za svaku loptu. A uz takav pristup, nadamo se, mogla bi i da padne Turska u Istanbulu, gdje se očigledno uveliko sprema pozornica da domaći slave.