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Srpske odbojkašice su evropska sila bez premca: 15 godina nema polufinala EP bez njih

Srpske odbojkašice su evropska sila bez premca: 15 godina nema polufinala EP bez njih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nestvaran niz nastavile su srpske odbojkašice plasmanom u čak osmo uzastopno polufinale Evropskog prvenstva.

Odbojkašice Srbije osmi put uzastopno u polufinalu Evropskog prvenstva Izvor: Amaury PAUL / AFP / Profimedia

Ženska seniorska reprezentacija Srbije igraće u polufinalu Evrpskog 2026. Biće to osmi put uzastopno da srpski tim nastupi u toj fazi kontinentalnog turnira, jer je od 2011. sve do danas Srbija igrala svaki put u polufinalu.

U tom periodu Srpkinje su osvajale titulu prvaka Evrope 2011, 2017. i 2019, a srebro su osvajale 2021. i 2023, kada je odigrano prethodno EP. Sa bronzanom medaljom vratile su se 2015.

Srbija je danas u Brnu, u prvom meču četvrtfinala, savladala Grčku sa 3:0, po setovima 25:14, 25:20 i 25:17, poslije 72 minuta igre.

Izabranice Zorana Terzića su odigrale još jedan siguran meč i uz dobru igru savladale Grčku za plasman u polufinale. U Istanbulu, u subotu, 5. septembra igraće protiv pobjednika meča Njemačka - Turska, koji će se odigrati sutra (četvrtak, 3. septembar). U drugom meču četvrtfinala u Brnu igraće Italija i Švedska od 19.00 časova.

Četvrtfinalni mečevi u Istanbulu odigraće se u četvrtak, 3. septembra, a sastaće se Poljska – Holandija (15.00) i Njemačka – Turska (18.00).

Meč Srbija - Grčka obilježila strašna povreda

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bilo je izuzetno mučno vidjeti kako Grkinja Georgija Angelopulu pada na teren početkom trećeg seta, izuzetno teško povrijeđena. Vrištala je od bola i djeluje da je sigurno u pitanju kidanje ukrštenog ligamenta ili nešto još komplikovanije od toga.

Pogledajte

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Povreda Grkinje odbojkašice Georgi Angelopulu na utakmici protiv Srbije
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija

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