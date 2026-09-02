Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva: "Orlice" idu u Istanbul da pobijede Tursku!

Seniorska reprezentacija Srbije će u polufinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Turske, pred punom halom domaćih navijača u Istanbulu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativke Srbije obezbijedile su osmo uzastopno polufinale na Evropskim prvesntvima, a kako sada stvari stoje - borbu za finale vodiće protiv Turske, domaćina završnice ovog turnira. Turska tek treba da odigra četvrtfinale protiv Njemačke, ali je u tom meču ogroman favorit - baš kao što je i Srbija bila protiv Grčke (25:14, 35:20, 20:17).

Nakon pobjede u grupnoj fazi (3:0), Srbija je Grčku istim rezultatom pobijedila i u četvrtfinalu. Meč je trajao tek oko 80 minuta, a Srbija se uopšte nije opuštala. Utakmici je pristupljeno veoma ozbiljno, a nekoliko serija koje su "lomile" protivnika presudno su uticale da ne bude nikakve drame u završnici setova.

Srbiju su do ubjedljive pobjede predvodile Tijana Bošković sa 17 poena, Aleksandra Uzelac sa 15 poena i Branka Tica sa 12 poena. Značajne uloge imale su još Maja Ognjenović, Mina Popović, Hena Kurtagić i Aleksandra Jegdić, pošto je baš njima Zoran Terzić ukazao najveće povjerenje na meču tokom kojeg nije često mijenjao.

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